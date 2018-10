Ινδονησία: «Θαύμα» μέσα στα ερείπια - Ανέσυραν γυναίκα ζωντανή (vid)

Η 25χρονη Nurul Istikharah είχε παγιδευτεί δίπλα στη νεκρή μητέρα της και την ανιψιά της και αδυνατούσε να κινήσει τα πόδια της που είχαν καταπλακωθεί από μπάζα στην πρωτεύουσα Πάλου του νησιού, ωστόσο οι διασώστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν.

Δείτε το βίντεο:

A woman is pulled out alive beneath a collapsed restaurant in Palu after a magnitude 7.5 earthquake hit the region in Indonesia.



Officials estimate about 50 people could be inside. pic.twitter.com/TqT4oVfvaF