Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο στο Σίδνεϊ: Ένας τραυματίας (vid)

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο μετά τις 4.00 το απόγευμα της Πέμπτης (τοπική ώρα) ένας άνδρας μπήκε στο κτήριο οπλισμένος με μαχαίρι. Αμέσως στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, κι ένας αστυνομικός πυροβόλησε τον ύποπτο, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά.

Ο δράστης είναι ζωντανός και κρατείται από την αστυνομία, ενώ δεν υπήρξε κάποιος άλλος τραυματισμός. Σύμφωνα με το abc.net.au, ο άνδρας ήταν ασθενής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και άρχισε να απειλεί κραδαίνοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο.

Το νοσοκομείο αποκλείστηκε καθώς και οι δρόμοι γύρω από αυτό.

Δείτε το βίντεο:

Nepean Hospital at the base of the Blue Mountains has seen another shooting. The hospital, which services patients from the Blue Mountains as well as Sydney, is in lockdown, and surrounded by police. It is believed a patient wielding a knife has been shot by police. (file photo). pic.twitter.com/e9j6DNV0Ru