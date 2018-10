Ξεσπάθωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Τζορτζ Σόρος (Vids)

«Οι διαδηλωτές (…) που ουρλιάζουν στον ανελκυστήρα είναι επαγγελματίες που έχουν πληρωθεί για να δίνουν κακή εικόνα των γερουσιαστών. Μην τους αφήσετε να την έχουν!» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ λιγότερο από δύο ώρες πριν από μια κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers