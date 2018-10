«Ραγίζει» καρδιές ο γιατρός που χειρούργησε αρκουδάκι για τον 8χρονο ασθενή του (pics)

«Ο ασθενής μού ζήτησε να ράψω το αρκουδάκι του λίγο πριν επιδράσει η νάρκωση. Πώς μπορούσα να αρνηθώ;», εκμυστηρεύτηκε ο γιατρός του IWK Health Centre του Χάλιφαξ.

Αφού ολοκλήρωσε την επέμβαση του αγοριού, οι νοσοκόμες έστησαν δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι ένα μικρότερο όπου έγινε η επέμβαση στο γούνινο φίλο του παιδιού.

Ένα μέλος της ομάδας φωτογράφισε την επέμβαση και ο ΜακΝίλι ανέβασε τις φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Twitter ελπίζοντας ότι θα κάνει και άλλους ανθρώπους να χαμογελάσουν.

Στην ερώτηση, δε, για ποιον λόγο το αρκουδάκι φοράει μάσκα αναισθησίας επάνω στο χειρουργικό τραπέζι, απαντά: «Για να διαφυλαχθεί η ανωνυμία του!».

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91