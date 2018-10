Καλλονή σταρ έγινε… ρόμπα! Δεν φαντάζεστε τι γράφει το τεράστιο τατουάζ που «χτύπησε» (pics)

Δυστυχώς για τους γείτονες το «καυτό» With Zuhal Topal, που υποσχόταν να βρει νύφη σε μια σειρά από Τούρκους εργένηδες, κόπηκε έπειτα από ελάχιστα επεισόδια επειδή «σκανδάλισε» τα συντηρητικά ήθη του… Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, διέρρευσε η φήμη ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες έκαναν σεξ με αντάλλαγμα χρήματα και όσοι κινούν τα τηλεοπτικά νήματα στη χώρα έγιναν… Τούρκοι.

Παρ΄ όλα αυτά η Μίλα, η οποία ήταν από τις πιο αγαπητές παίκτριες του σόου, συνέχισε να… σκανδαλίζει το ανδρικό κοινό με σέξι φωτογραφίες της, καθώς έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, έχοντας πλέον πάνω από 850.000 followers στο Instagram.

Μόνο που τελευταία απασχολεί για το λάθος λόγο, αφού φαίνεται πως έπεσε θύμα του… Google Translate!

Μια πρόσφατη φωτογραφία της λοιπόν, είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που περίμενε η 26χρονη, αφού αντί για εγκωμιαστικά σχόλια έγινε περίγελος.

Η φωτογραφία απεικονίζει το νέο τεράστιο τατουάζ που «χτύπησε» στο πλάι του σώματός της, μια φράση που δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα!

«I can judge a single god with my wrongs and wrongs» αναφέρει η αγγλική φράση με την οποία στόλισε μόνιμα το κορμί της η 26χρονη.

Όσο για το τι εννοεί η… ποιήτρια; Η πιο διαδεδομένη θεωρία θέλει τη Μίλα να προσπάθησε να χτυπήσει στο κορμί της την αγγλική μετάφραση της δημοφιλούς τουρκικής φράσης: «Μόνο ο θεός μπορεί να κρίνει τα λάθη και τις αλήθειες μου»…

Δυστυχώς γι΄ αυτήν μάλλον εμπιστεύθηκε το Google Translate, με... καταστροφικά αποτελέσματα.