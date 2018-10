Επινίκιος Τραμπ: «Ο πάστορας επιστρέφει στην πατρίδα μας από την Τουρκία»

Όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, λίγο αφότου τουρκικό δικαστήριο απεφάνθη υπέρ της απελευθέρωσής του, η διοίκησή του «εργάστηκε πολύ σκληρά» στην υπόθεση του Αμερικανού πάστορα.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά (στην υπόθεση) του πάστορα Μπράνσον!» έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Λίγο μετά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέφερε πως ελπίζει ο Μπράνσον να επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα του ασφαλής.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον Πάστορα Μπράνσον και ελπίζουμε να τον έχουμε σύντομα και με ασφάλεια κοντά μας, πίσω στην πατρίδα».

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon!