Ο Τραμπ απειλεί με «αυστηρά αντίποινα» τη Σαουδική Αραβία για το θάνατο του Κασόγκι (vid)

«Προς το παρόν, (οι Σαουδάραβες) διαψεύδουν (την εμπλοκή τους) και τη διαψεύδουν κατηγορηματικά. Θα μπορούσαν να ευθύνονται αυτοί; Ναι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Η συνέντευξη αυτή μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη και πρόκειται να μεταδοθεί αύριο (14/10) στην εκπομπή «60 Minutes».

Αποσπάσματά της δόθηκαν ωστόσο σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο Κασόγκι εξαφανίστηκε αφού επισκέφθηκε το προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, στις 2 Οκτωβρίου.

«Θα διαλευκάνουμε την υπόθεση και θα υπάρξει αυστηρή τιμωρία», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς αν ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έδωσε την εντολή να δολοφονηθεί ο δημοσιογράφος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «κανείς δεν ξέρει ακόμα, αλλά πιθανότατα θα καταφέρουμε να το μάθουμε» και πρόσθεσε: «Θα ταραχτούμε και θα θυμώσουμε πολύ αν ισχύει αυτό».

Αν αποδειχθεί ότι ευθύνεται το Ριάντ, τότε θα υποστεί μια «αυστηρή τιμωρία», συνέχισε ο Τραμπ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θέλει να σταματήσει τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία, να αναστείλει μια συμφωνία ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να μην πληγούν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

«Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, παραγγέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό. Όλοι, σε όλον τον κόσμο, θέλουν αυτήν την παραγγελία. Την ήθελε η Ρωσία, την ήθελε η Κίνα, τη θέλαμε εμείς. Την πήραμε και την πήραμε στο σύνολό της. Θα σας πω τι δεν θέλω να κάνω. Στην Boeing, τη Lockheed τη Raytheon, δεν θέλω να πληγούν οι θέσεις εργασίας. Δεν θέλω να χάσω μια παραγγελία σαν αυτή. Και ξέρετε, υπάρχουν άλλοι τρόποι τιμωρίας – για να χρησιμοποιήσω μια σκληρή λέξη», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι διακυβεύονται πολλά στην περίπτωση του Κασόγκι, «ίσως ακριβώς επειδή» ήταν δημοσιογράφος.

"There will be severe punishment." In his first 60 Minutes interview since taking office, President Trump tells Lesley Stahl that if Saudi Arabia is found to be responsible for journalist Jamal Khashoggi's death, there will be consequences. https://t.co/BRZfIPHbNY pic.twitter.com/s6X98AylBR