Στον Λευκό Οίκο ο πάστορας Μπράνσον αμέσως μετά την προσγείωσή του στις ΗΠΑ (pics+vid)

Ο Αμερικανός πάστορας Άντριου Μπράνσον έφθασε σήμερα στην Ουάσιγκτον, μία ημέρα μετά την απόφαση απελευθέρωσής του από την τουρκική δικαιοσύνη, έγινε γνωστό από τον πρόεδρο μιας χριστιανικής οργάνωσης, της Family Research Council, που τον συνόδευε.

«Μόλις προσγειωθήκαμε στην αεροπορική βάση Άντριους με τον πάστορα Μπράνσον και τη σύζυγό του Νόριν. Νιώθουν ευγνωμοσύνη που είναι σώοι και αβλαβείς κι επιστρέφουν στο σπίτι τους στις ΗΠΑ» σημείωσε ο Τόνι Πέρκινς σε ένα tweet, το οποίο συνοδευόταν από μια φωτογραφία του πάστορα ενώ κατέβαινε από το αεροσκάφος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αμέσως μετά πήγε στο Οβάλ Γραφείο όπου τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να σε συγχαρώ διότι στάθηκες αιτία να κινητοποιηθεί αυτή η χώρα… Γνωρίζω τι πέρασες… Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση ούτε για την Τουρκία» είπε ο Τραμπ, αφού κάθισε δίπλα στον πάστορα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διότι έκανε δυνατή την επιστροφή του Μπράνσον στην πατρίδα του.

Από την πλευρά του ο Άντριου Μπράνσον ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ, την αμερικανική διοίκηση και το Κογκρέσο. Γονάτισε δίπλα στον μεγιστάνα στο Οβάλ Γραφείο και είπε μια προσευχή για εκείνον. Κατόπιν επισήμανε πόσο ευγνώμων είναι που ο Αμερικανός ηγέτης έδωσε μάχη για εκείνον. Επανέλαβε ότι αγαπάει την Τουρκία.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση του Μπράνσον αποτελεί ένα «τεράστιο βήμα» για τη βελτίωση των σχέσων της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα.

