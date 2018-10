Συναγερμός στη Γερμανία: Ομηρία κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Κολωνία (pics)

Όπως μεταδίδει η Bild, ένα άτομο φέρεται να κρατείται όμηρος σε φαρμακείο.

«Μία γυναίκα κρατείται πιθανότατα όμηρος, αλλά δεν έχουμε στην διάθεσή μας περισσότερες λεπτομέρειες», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

VIDEO: #Germany : current situation outside the station in Cologne. A woman is held hostage at a pharmacy, police have begun to negotiate her release #Köln #cologne #Cologne pic.twitter.com/Mt5FnHsG6Y

Το περιοδικό Focus είχε αναφέρει νωρίτερα ότι σειρά πυροβολισμών ακούστηκε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας.

Μέσω ανάρτησης στο twitter η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε το περιστατικό και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

A man threatens a woman in a pharmacy at Breslauer Platz in Cologne.

Fire department and police at #BreslauerPlatz #Cologne Police Cologne says: "We currently have no evidence of #shots"! pic.twitter.com/7te67mchZ6