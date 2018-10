«Μη μας μιλάτε για Brexit»: Μέρκελ και Μακρόν για... χαλαρό ποτάκι (pic+vid)

Η Άνγκελα Μέρκελ, ο Εμανουέλ Μακρόν και οι ηγέτες του Βελγίου και του Λουξεμβούργου έκαναν αργά χθες το βράδυ (17/10) τους θαμώνες να σαστίσουν μπαίνοντας σ' ένα μπαρ των Βρυξελλών για μπύρα και τηγανιτές πατάτες μετά τη βραδινή σύνοδο κορυφής για το Brexit με τη βρετανή πρωθυπουργό Τερέζα Μέι.

Η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος έσφιξαν τα χέρια τουριστών και ντόπιων και κουβέντιασαν μαζί τους στη γραφική Γκραντ Πλας μαζί με τον οικοδεσπότη τους, τον Βέλγο πρωθυπουργό Σαρλ Μισέλ, και τον Λουξεμβούργιο γείτονά του Ξαβιέ Μπετέλ, ο οποίος είπε πως κέρασε τα ποτά για να γιορτάσει την επανεκλογή του, την Κυριακή, ως πρωθυπουργού.

«Ήταν πολύ ωραία», είπε σήμερα ο Μπετέλ κατά την άφιξή του για τη δεύτερη ημέρα της συνόδου κορυφής, προσθέτοντας πως «είμαστε και άνθρωποι» και πως τους δόθηκε μια ευκαιρία να συζητήσουν απολαμβάνοντας τον περίφημο βελγικό γευστικό συνδυασμό bieres et frites, μπύρα και τηγανιτές πατάτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

? After the EU leaders summit dinner last night, time for some impromptu beers - Merkel??, Macron??, Battel?? & Michel?? in Brussels’s Grand Place ? - no late night panic over #Brexit then ?‍♂️ (video via @hkresic) pic.twitter.com/BzlWLm2nas