Συναγερμός σε βάση πυρηνικών όπλων στο Τέξας: Κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Το εργοστάσιο πυρηνικών όπλων υψηλής ασφάλειας Pantex στο Amarillo του Τέξας ανήρτησε μήνυμα στο Twitter σύμφωνα με το οποίο: «Το εργοστάσιο Pantex αντιμετωπίζει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το σύστημα ασφαλείας έχει ενεργοποιηθεί».

The Pantex Plant is experiencing an operational emergency. The Emergency Response Organization has been activated.

Αστυνομικές δυνάμεις της περιφέρειας Carson απέκλεισαν τους δρόμους γύρω από το βόρειο τμήμα της βάσης, εν μέσω αναφορών ότι η ανατολική πλευρά του εργοστασίου είναι εντελώς απρόσιτη.

Η εν λόγω στρατιωτική βάση αποτελεί την κύρια εγκατάσταση συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης πυρηνικών πυραύλων των ΗΠΑ.



Περίπου 40 λεπτά αργότερα, σε δεύτερο tweet, το εργοστάσιο πυρηνικών όπλων ενημέρωσε ότι ο συναγερμός έληξε χάρις στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, χωρίς όμως να διεκρινίζει για τη φύση του συμβάντος που προκάλεσε την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

The security event at Pantex has ended without incident. Thanks to the Carson County Sheriff and @AmarilloPD for their quick response.