Δραματικές εξελίξεις: Μετά το διαμελισμένο σώμα βρέθηκαν βαλίτσες του Κασόγκι σε διπλωματικό όχημα

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ανέφερε ότι η μια ομάδα Σαουδαράβων συνόδευε τους Τούρκους ερευνητές, την ώρα που διεξήγαγαν την έρευνα στον χώρο στάθμευσης όπου εντοπίστηκε το όχημα, στη συνοικία Σουλτάνγκαζι χθες. Στον ιστότοπό του το CNN Turk αναφέρει ότι οι ερευνητές βρήκαν έναν υπολογιστή και έγγραφα εντός του οχήματος, που όπως λένε ανήκουν στον Τζαμάλ Κασόγκι.

Τούρκοι αξιωματούχοι υποπτεύονται ότι ο Κασόγκι,δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε εντός του προξενείου από Σαουδάραβες πράκτορες τη 2α Οκτωβρίου. Δεν φάνηκε να μεταφέρει προσωπικά αντικείμενα όταν εισήλθε στο προξενείο εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης.





Η έρευνα στο όχημα στον υπόγειο χώρο στάθμευσης σταμάτησε και θα ξεκινήσει εκ νέου αύριο το πρωί, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η κοινή ομάδα που συγκροτήθηκε από Τούρκους και Σαουδάραβες ερευνητές διεξήγαγε επίσης έρευνες στην κατοικία του γενικού προξένου και στο γενικό προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη που πιθανολογείται ότι ανήκουν στον δολοφονημένο Σαουδάραβα δημοσιογράφο της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, σύμφωνα με πηγές του Sky News. Όπως αναφέρει το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο το σώμα του Κασόγκι βρέθηκε «κατακρεουργημένο» και το πρόσωπό του «παραμορφωμένο».

Κατά άλλες πληροφορίες, το πτώμα του δολοφονημένου δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι βρέθηκε σε ένα πηγάδι στην κατοικία του γενικού προξένου της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

"Jamal Khashoggi's body parts have been discovered" - Sources have told @AlexCrawfordSky "grisly details" about how Jamal Khashoggi's body parts were discovered.



For more, head here: https://t.co/bX5HYfFlbo pic.twitter.com/IsYFOgB7fM