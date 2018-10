ΗΠΑ: Επέστρεψε το χαμόγελο στο πρόσωπο του 6χρονου που γιόρτασε μόνος τα γενέθλιά του!

Επέστρεψε το χαμόγελο στο πρόσωπο του 6χρονου Τέντι, από την Αριζόνα, που λίγες μέρες πριν είχε «γονατίσει» το Διαδίκτυο με το θλιμμένο βλέμμα στο πάρτι των γενεθλίων του.

Η φωτογραφία του Τέντι από το πάρτι του, όπου κάθεται μόνος του σε ένα τραπέζι στο οποίο δεν πήγε κανένας από τους 32 καλεσμένους συμμαθητές του, έγινε viral.

Μεταξύ αυτών που την είδαν ήταν και οι Φοίνιξ Σαν, που τον προσκάλεσαν στο παιχνίδι τους με τους Λέικερς.

Ο Τέντι αποδέχθηκε την πρόσκληση και πήγε στον αγώνα του ΝΒΑ, όπου ήταν το πρόσωπο της βραδιάς.

Οι παίκτες και των δύο ομάδων τον υποδέχθηκαν, τον αγκάλιασαν και τον έκαναν πρωταγωνιστή της βραδιάς, ενώ μεγάλη… επιτυχία είχε και η συνάντησή του με τις μαζορέτες!

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες!

Teddy said it was the best day ever! After no one went too his 6th birthday the suns stepped up and had him as there guest for #SunsVSLakers #FOX10Phoenix #HappyBirthday pic.twitter.com/a4JmSW7p2J