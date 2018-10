Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα όρμησε σε κατάσταση αμόκ στο νηπιαγωγείο κρατώντας μαχαίρι και άρχισε να τραυματίζει τους μικρούς μαθητές.

Τουλάχιστον 14 νήπια μαχαιρώθηκαν από τη διαταραγμένη γυναίκα, προτού το εκπαιδευτικό προσωπικό καταφέρει να την σταματήσει.

Όπως μάλιστα μετέδωσαν τα τοπικά Μέσα, επιτείνοντας την αίσθηση της τραγωδίας, δύο από αυτά τα παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο, ωστόσο η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η δράστιδα, η οποία σύμφωνα με της τοπικές αρχές ονομάζεται Λουί, συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση στο προαύλιο του νηπιαγωγείου.

Την ίδια ώρα, εξοργισμένοι γονείς που είχαν στο μεταξύ συγκεντρωθεί από τα γειτονικά σπίτια επιχείρησαν να λιντσάρουν τη γυναίκα, η οποία φυγαδεύτηκε από τους αστυνομικούς.

Άγνωστο πάντως παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο της επίθεσης στα αθώα παιδιά, αφού σύμφωνα με το Associated Press, η γυναίκα δήλωσε μόνο ότι «δεν της είχε φερθεί καλά το κράτος», χωρίς να δώσει περισσότερες εξηγήσεις.

In Chongqing's kindergarten, a woman cuts off her child indiscriminately and arrested the criminal https://t.co/sNtkgn3x6d pic.twitter.com/DBAQoqea7T