Σάλος με τη «ροζ» αποκάλυψη για το νεκρό πρόεδρο της Λέστερ: «Πετούσε με την ερωμένη-γραμματέα του»

«Η ερωμένη του, που πέθανε στη συντριβή ήταν γνωστή και ως ''μέλος του προσωπικού''», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος Dan Roan, ο οποίος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά το σάλο που προκλήθηκε, καθώς κατηγορήθηκε ότι προσέβαλε τη μνήμη του νεκρού Ταϊλανδού δισεκατομμυριούχου.

Ο αθλητικός ρεπόρτερ του BBC δεν προσέχει τη διπλανή κάμερα που μεταδίδει live στο Διαδίκτυο, έξω από το «King Power», και ακούγεται να λέει πως η γραμματέας και πρώην «βασίλισσα ομορφιάς», Nusara Suknama, που επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο ήταν και ερωμένη του προέδρου της ομάδας, Vichai Srivaddhanaprabha.

«Η ερωμένη του που πέθανε στη συντριβή ήταν γνωστή και ως ''μέλος του προσωπικού'', δηλαδή ερωμένη... οικογενειάρχης ...», υποστήριξε ο... μαρτυριάρης δημοσιογράφος, προσθέτοντας για το νεκρό ιδιοκτήτη της Λέστερ: «Αυτό όμως κάνεις αν είσαι δισεκατομμυριούχος ή γαλαζοαίματος. Είναι σχετικά αναμενόμενο, γι΄ αυτό ας μην κρίνουμε».

Όπως ήταν φυσικό, οι αποκαλύψεις του Dan Roan, δίπλα μάλιστα από το σημείο που σκοτώθηκαν ο πρόεδρος της Λέστερ με τους τέσσερις ακόμη επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, με αρκετούς να υποστηρίζουν πως είναι ανήθικο να σχολιάζεις την προσωπική ζωή ενός νεκρού.

Ο δημοσιογράφος «αναγκάστηκε» έτσι να απολογηθεί, ζητώντας συγγνώμη στο Twitter για το λάθος του.

«Απλά θέλω να πω συγγνώμη για κάποια σχόλια που έγιναν σε μια ιδιωτική, off-air συζήτηση με ένα συνάδελφό. Δεν υπήρχε απολύτως καμία πρόθεση», έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι Nusara Suknama, πρώην «βασίλισσα της ομορφιάς», είχε κερδίσει τον τίτλο ««Miss Universe Thailand 2005», ήταν προσωπική γραμματέας του προέδρου της Leicester και σκοτώθηκε μαζί με το αφεντικό της, τον πιλότο Eric Swaffer, τη φίλη του Izabela Roza Lechowicz και τον υπάλληλο Kaveporn Punpare, όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε συνετρίβη το βράδυ του Σαββάτου έξω από το King Power Stadium.

One of five dead in Leicester City helicopter crash was Thai beauty Nursara Suknamai https://t.co/svekOQSR9s pic.twitter.com/KOBqEo3QNW