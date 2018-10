«Έξαλλος» ο Κάνιε Γουεστ: «Άνοιξαν τα μάτια μου. Με χρησιμοποιούν για πολιτική προπαγάνδα»

Ο Κάνιε Ουέστ, ένας από τους διασημότερους υποστηρικτές του Τραμπ και σύζυγος της τηλεπερσόνας Κιμ Καρντάσιαν, πήρε επίσης αποστάσεις από μια νέα εκστρατεία, την αποκαλούμενη Blexit, που καλεί τους Αφροαμερικανούς να εγκαταλείψουν το Δημοκρατικό Κόμμα.

Σε μια ανάρτησή του στο Twitter, ο Κάνιε Ουέστ υποστηρίζει ότι «τον χρησιμοποιούν» για να περνούν μηνύματα στα οποία ο ίδιος δεν πιστεύει.

Την εκστρατεία Blexit προωθεί η συντηρητική σχολιάστρια Κάντας Όουενς, που πριν από μερικές ημέρες παρουσίασε μια σειρά από μπλουζάκια που υποτίθεται ότι σχεδίασε ο ράπερ, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος απλώς σύστησε στην Όουενς τον άνθρωπο που έφτιαξε το λογότυπο και ότι «ουδέποτε ήθελε οποιαδήποτε σχέση με το Blexit».

Γράφοντας στα 28,7 εκατομμύρια των ακολούθων του στο Twitter, ο μουσικός σημείωσε: «Τα μάτια μου τώρα άνοιξαν και αντιλήφθηκα ότι με χρησιμοποιούσαν για να διαδίδουν μηνύματα που δεν πιστεύω. Απομακρύνομαι από την πολιτική και επικεντρώνομαι πλήρως στην καριέρα μου».

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!!