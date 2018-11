Ινδονησία: Δύτες ανέσυραν το ένα από τα μαύρα κουτιά του Boeing της Lion Air (video)

«Βρήκαμε το μαύρο κουτί» μέσα στα συντρίμμια και τη λάσπη στον βυθό της θάλασσας, είπε ο δύτης αυτός, που κατονομάστηκε ως Χέντρα, στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro, πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου Baruna Jaya.

Video of Indonesian divers retrieved a black box from a Lion Air jet Flight 610 and brought it back to a ship on the surface. #LionAir #LionJT610 #JT610 pic.twitter.com/YFJrQGjCIV