Συναγερμός στο Λονδίνο: «Ύποπτο» δέμα κοντά στο Κοινοβούλιο (pics)

Οι αστυνομικές Αρχές του Λονδίνου ανακοίνωσαν ότι απέκλεισαν την Πάρλιαμεντ Σκουέρ, κοντά στο κοινοβούλιο του Γουεστμίνστερ λόγω ενός «επεισοδίου».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Star εντοπίστηκε ένα «ύποπτο δέμα».

I'm at Parliament Square. Suspicious package. Whitehall closed. All buildings empty. Westminster station closed too pic.twitter.com/xjLSwwHq5a