«Άναψαν τα αίματα» στον Λευκό Οίκο: Τέλος η διαπίστευση για δημοσιογράφο που «επιτέθηκε» στον Τραμπ

«Μόλις μου απαγόρευσαν την είσοδο στον Λευκό Οίκο», επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Τζιμ Ακόστα.

I’ve just been denied entrance to the WH. Secret Service just informed me I cannot enter the WH grounds for my 8pm hit — Jim Acosta (@Acosta) November 8, 2018

«Θα σου πω τι. Το CNN πρέπει να ντρέπεται που δουλεύεις για αυτό. Είσαι αγενής, φρικτός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ στον Ακόστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Όταν μεταδίδεις ψευδείς ειδήσεις, πράγμα που κάνει το CNN, είσαι εχθρός του λαού!», πρόσθεσε.

Ο Ακόστα έχει γίνει επανειλημμένα στόχος του Τραμπ, καθώς του θέτει συχνά με πιεστικό τρόπο ερωτήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Ακόστα απαίτησε ο Τραμπ να του απαντήσει σε ένα ερώτημα για ένα από τα «καραβάνια» των μεταναστών από χώρες της κεντρικής Αμερικής που κινείται προς τις ΗΠΑ. Στο αποκορύφωμα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε συχνά λόγο περί επαπειλούμενης «εισβολής» μεταναστών.



(Δείτε τι ακριβώς συνέβη)





Αμέσως μετά, ο Ακόστα έθεσε ερωτήματα στον Τραμπ για την έρευνα σχετικά με τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Σε ανακοίνωσή του, το CNN χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «αντιαμερικανικά» και τάχθηκε υπέρ του Ακόστα. «Ο ελεύθερος Τύπος έχει ζωτική σημασία για τη δημοκρατία», τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Στην ίδια, ενενηντάλεπτη συνέντευξη, ο Ρεπουμπλικάνος εγκάλεσε μια μαύρη δημοσιογράφο διότι του έθεσε μια «τόσο ρατσιστική ερώτηση» όταν του ζήτησε να τοποθετηθεί για το αν αυτοπροβαλλόμενος ως «εθνικιστής» ενισχύει το κίνημα του «λευκού εθνικισμού», των ρατσιστών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει στην ελευθερία του Τύπου, περιμένει και ενθαρρύνει τις σκληρές ερωτήσεις», υποστήριξε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, όμως «δεν ανεχόμαστε όμως ποτέ ένας ρεπόρτερ να βάζει τα χέρια του πάνω σε μια γυναίκα που απλώς προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά της, της εκπαιδευόμενης στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε για να δικαιολογήσει την αναστολή της διαπίστευσης του Τζιμ Ακόστα.

President Trump believes in a free press and expects and welcomes tough questions of him and his Administration. We will, however, never tolerate a reporter placing his hands on a young woman just trying to do her job as a White House intern... — Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018

This conduct is absolutely unacceptable. It is also completely disrespectful to the reporter’s colleagues not to allow them an opportunity to ask a question. President Trump has given the press more access than any President in history. — Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018

Contrary to CNN’s assertions there is no greater demonstration of the President’s support for a free press than the event he held today. Only they would attack the President for not supporting a free press in the midst of him taking 68 questions from 35 different reporters... — Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018

...over the course of 1.5 hours including several from the reporter in question. The fact that CNN is proud of the way their employee behaved is not only disgusting, it‘s an example of their outrageous disregard for everyone, including young women, who work in this Administration — Sarah Sanders (@PressSec) November 8, 2018

