Πανικός: Έξι τραυματίες από την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στη Γουιάνα (pics)

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την αναγκαστική προσγείωση ενός Μπόινγκ στο αεροδρόμιο της Τζορτζτάουν, πρωτεύουσας της Γουιάνας, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Το αεροπλάνο της εταιρίας Fly Jamaica Airways με 126 επιβαίνοντες είχε μόλις απογειωθεί με προορισμό το Τορόντο, όταν διαπιστώθηκε ένα πρόβλημα στo υδραυλικό σύστημά του και επέστρεψε στο αεροδρόμιο, όπου ξέφυγε από την πορεία του στον διάδρομο προσγείωσης, διευκρίνισε ο υπουργός Ντέιβιντ Πάτερσον.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο∙ διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. «Βρίσκονται όλοι σε σταθερή κατάσταση και υπό παρακολούθηση. Δεν έχει αναφερθεί κανένα κάταγμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Πάτερσον.

Ογδόντα δύο Καναδοί περιλαμβάνονταν στους 118 επιβάτες αυτού του Μπόινγκ 757-200. Το αεροπλάνο είχε οκταμελές πλήρωμα.

Ο κυβερνήτης εντόπισε το υδραυλικό πρόβλημα δέκα λεπτά μετά την απογείωση. Η αστυνομία και ο στρατός ανέπτυξαν δυνάμεις για να ασφαλίσουν το σημείο του ατυχήματος προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα.

