Φλέγεται η Καλιφόρνια: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με 25 νεκρούς (vids+pics)

Ερείπια που καπνίζουν και καμένα οχήματα: οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν άνιση μάχη με τις πυρκαγιές, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, ενώ έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια στην Καλιφόρνια, χωρίς να υπάρχουν μάλιστα πολλές ελπίδες για να θέσουν σύντομα υπό έλεγχο τις φλόγες λόγω των επίμονων σφοδρών ανέμων που συνδυάζονται με την ξηρασία.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι πήραν εντολή να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους σε μια εκτεταμένη περιοχή κοντά στο Σακραμέντο, την πρωτεύουσα αυτής της δυτικής Πολιτείας των ΗΠΑ, και στο διάσημο θέρετρο του Μαλιμπού.

Οι πυροσβέστες παλεύουν με τις φλόγες στις δύο άκρες της Πολιτείας: στην κομητεία Μπατ (βόρεια), όπου μαίνεται η μεγαλύτερη εστία που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους, και γύρω από το Λος Άντζελες και το Μαλιμπού (νότια).

Στο βορρά, 14 πτώματα βρέθηκαν χθες Σάββατο (10/11), ανεβάζοντας σε 23 το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά «Camp Fire», σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Μπατ, τον Κόρι Ονία.

Ενισχυόμενη από σφοδρούς ανέμους, αυτή η πυρκαγιά ξέσπασε την Πέμπτη και έγινε η πιο καταστροφική που έχει καταγραφεί ποτέ στην Καλιφόρνια, καθώς έχει καταστρέψει περισσότερα από 6.700 κτίρια - ανάμεσα στα οποία ένα νοσοκομείο και κατοικίες - στην Παραντάις, μια πόλη 27.000 κατοίκων βόρεια του Σακραμέντο. Συνολικά 52.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Τρεις εβδομάδες

Οι αρχές εκτιμούν πως θα χρειαστούν τρεις εβδομάδες για να τεθούν πλήρως υπό έλεγχο οι φλόγες στη ζώνη αυτή.

Η πυρκαγιά έχει προς το παρόν κάψει περισσότερα από 400.000 στρέμματα και δεν ελέγχεται παρά σε ποσοστό 20%, σύμφωνα με την Cal Fire, την πυροσβεστική υπηρεσία της Καλιφόρνια.

Σημειώνεται επίσης ότι έχουν τραυματισθεί 3 από τους περισσότερους από 3.200 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί.

Σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων γύρω από την Παραντάις, ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τον καπνό. Στο δρόμο που οδηγεί στο κέντρο της πόλης υπάρχουν καμένα αυτοκίνητα, ενώ και οι στύλοι του ηλεκτρικού είναι επίσης κάρβουνιασμένοι.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει διαπιστωθεί επισήμως. Σύμφωνα με την εφημερίδα Sacramento Bee, τοπικοί υπεύθυνοι του ηλεκτρικού δικτύου είπαν στις αρχές της Καλιφόρνια πως είχε σημειωθεί βλάβη κοντά στο σημείο απ' όπου ξεκίνησε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία για τις τελετές της εκατονταετηρίδας από το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ενοχοποίησε το Σάββατο στο Twitter την «τόσο κακή» διαχείριση των δασών και απείλησε να κόψει τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις, αν δεν βελτιωθεί.

With proper Forest Management, we can stop the devastation constantly going on in California. Get Smart!