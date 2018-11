Τραγωδία στην Ουγκάντα: Εννέα μαθητές νεκροί από πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου (pics)

Εννέα μαθητές έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου της μέσης εκπαίδευσης νωρίς σήμερα το πρωί στη νότια Ουγκάντα, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια σε σχολεία στη χώρα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Πάτρικ Ονιάνγκο δήλωσε στο Reuters ότι εννέα αγόρια έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε η πυρκαγιά σε κοιτώνα ο οποίος στεγάζει 130 μαθητές στο σχολείο της μέσης εκπαίδευσης St. Bernard Maya σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τανζανία.

Το προσωπικό της ασφάλειας, σημείωσε ο Ονιάνγκο, υποπτεύεται ότι η φωτιά οφείλεται σε εμπρησμό από μια ομάδα μαθητών που είχαν αποβληθεί πριν από μερικές ημέρες από το σχολείο για ανυπακοή.

«Υπάρχουν υποψίες ότι αυτοί μπορεί να έβαλαν φωτιά στο σχολείο επειδή ήταν θυμωμένοι. Επέστρεψαν μεταξύ 24:00 και 01:00 τοπική ώρα σήμερα και έβαλαν φωτιά στο σχολείο», δήλωσε. «Η έρευνά μας έχει στραφεί προς αυτήν την κατεύθυνση επειδή αυτό υποψιαζόμαστε ότι συνέβη», πρόσθεσε.

Κάποιοι μαθητές τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά και διακομίσθηκαν σε κοντινά νοσηλευτικά κέντρα, αλλά ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός τους, σύμφωνα με τον Ονιάνγκο.

Πυρκαγιές στα σχολεία, κυρίως στους κοιτώνες τους, σημειώνονται πιο συχνά τον τελευταίο καιρό, κάνοντας στάχτη ολόκληρα κτίρια και τα προσωπικά αντικείμενα των μαθητών. Το προσωπικό της ασφάλειας στα σχολεία αποδίδει συχνά τις φωτιές σε ηλεκτρικές βλάβες, αν και κάποιες φορές κρίνει ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Οι έρευνες της αστυνομίας παίρνουν χρόνια και σπάνια ολοκληρώνονται ενώ σπάνια διώκονται επίσης οι ένοχοι για εμπρηστικές επιθέσεις σε τέτοιου είδους ιδρύματα και άλλους στόχους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

The death toll from the fire that gutted St.Bernard SS Mannya, Rakai district has risen to 11 students, 15 in critical condition and 25 with minor injuries and are admitted at Rakai Hosipital. #UBCUPDATES pic.twitter.com/HA5SazE0MD