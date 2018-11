Αυτή είναι η μεγαλύτερη καρτ ποστάλ όλων των εποχών και το μήνυμα της σίγουρα θα σας συγκινήσει

Το εγχείρημα οργάνωσε η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ελβετίας και το ίδρυμα WAVE (World Advanced Vehicle Expedition) στον παγετώνα Άλετσχ (νότια), σε υψόμετρο άνω των 3.400 μέτρων, ενόψει της συνόδου COP24 για το κλίμα που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στην Πολωνία.

Στην ουσία, επρόκειτο για μωσαϊκό, με πλάκες στην κάθε μία εξ αυτών είχαν ενσωματωθεί 64 καρτ ποστάλ σε πλαστικοποιημένη μορφή. Οι πλάκες τοποθετήθηκαν η μία δίπλα στην άλλη σε μια επιφάνεια περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Εκεί πάνω, μπορεί να αναγνώσει κανείς δύο μηνύματα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα: "STOP GLOBAL WARMING # 1.5 °C" (Σταματήστε την υπερθέρμανση του πλανήτη#1,5°C) και "WE ARE THE FUTURE GIVE US A CHANCE" (Είμαστε το μέλλον, δώστε μας μια ευκαιρία).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, σχολεία από 35 χώρες του κόσμου συμμετείχαν σε αυτήν την εκστρατεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι καρτ ποστάλ του τεράστιου αυτού μωσαϊκού θα σταλούν στους συμμετέχοντες της COP24.



Πηγή φωτογραφιών: Swissinfo.ch