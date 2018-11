Σικάγο: Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά σε νοσοκομείο - «Πολλοί» τραυματίες - Δείτε LIVE εικόνα

Όπως αναφέρουν οι chicago.suntimes, ο δράστης άνοιξε πυρ το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) κοντά στην κλινική Mercy, πυροβολώντας και τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Υπήρξαν ανταλλαγές «πυρών στο νοσοκομείο Mercy», ανέφερε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγου, ο Άντονι Γκουλιέλμι, προτρέποντας τους πολίτες να «αποφεύγουν (να κινηθούν προς) την περιοχή» τις επόμενες ώρες.

Έκανε λόγο για «πολλά θύματα», ανάμεσά τους έναν «αστυνομικό», ο οποίος βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δέχεται εξαίρετες φροντίδες».

«Οι αστυνομικοί διεξάγουν μεθοδική έρευνα στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον ένας πιθανός δράστης τραυματίστηκε από σφαίρα», πρόσθεσε.



Δείτε LIVE εικόνα:

Police Activity: Reports of shots fired in the vicinity of 26th and Michigan near Mercy Hospital. Avoid area. Heavy police response incoming pic.twitter.com/yHe19SN8SY

Reports of multiple victims from incident at 26th and Michigan. Please avoid area. pic.twitter.com/VtDIr5b2Ok

Officers are doing a methodical search of Mercy hospital. At least one possible offender is shot. Please avoid the area of 26th and Michigan