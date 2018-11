Σαν από άλλη διάσταση: Στον Άδη του «Κάτω Κόσμου» προσεδαφίστηκε το InSight της NASA (Pics+Vids)

Η περιοχή, με την ονομασία Elysium Planitia (Πεδιάδα των Ηλυσίων) φέρει ελληνικό όνομα, όπως υπενθύμισαν και οι υπεύθυνοι της αποστολής, λέγοντας ότι πρόκειται για μια επίπεδη περιοχή μεγάλης έκτασης, που θα διευκολύνει την έρευνα που θα διεξαχθεί - για πρώτη φορά - στο εσωτερικό του πλανήτη από το InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport).



Κατά την Ελληνική Μυθολογία τα Ηλύσια Πεδία αποτελούσαν τμήμα του Άδη. Ήταν ο τελικός προορισμός της ψυχής των ηρώων και των ενάρετων. Ενώ τα Τάρταρα ήταν τόπος τιμωρίας, τα Ηλύσια Πεδία ήταν παραδείσιος τόπος με ολάνθιστα λιβάδια, όπου επικρατούσε αιώνια άνοιξη και οι πηγές της Λήθης ανάβλυζαν νέκταρ που έκανε τους νεκρούς να λησμονούν όλα τα γήινα δάκρυα και τις κακουχίες.



(Η πρώτη καθαρή εικόνα που έστειλε πίσω στη Γη το InSight)







There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr