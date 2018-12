Αγωνία τέλος! Ο πύραυλος Σογιούζ προσδέθηκε με επιτυχία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (Pics)

Αυτή ήταν η πρώτη επανδρωμένη αποστολή του Σογιούζ μετά την αποτυχημένη εκτόξευση ενός πυραύλου τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο πύραυλος μετέφερε τον Ρώσο κοσμοναύτη Ολέγκ Κονονένκο, τον Καναδό αστροναύτη Νταβίντ Σεντ-Ζακ και την Αμερικανίδα Αν Μακλέιν. Εκτοξεύτηκε στις 13.31 σήμερα (ώρα Ελλάδας) από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ, στο Καζακστάν. Η αποστολή των τριών θα διαρκέσει 6,5 μήνες.

Το πλήρωμα «είναι σε τροχιά! Ευχαριστώ τον γενικό διευθυντή (της Roskosmos) Ντμίτρι Ρογκόζιν και όλες τις ομάδες της Nasa και της Roskosmos για τη δέσμευσή τους που κατέστησε δυνατή αυτήν την εκτόξευση. Προς τα άστρα!», έγραψε στο Twitter ο διευθυντής της Nasa, Τζιμ Μπριντεστάιν.

Η εκτόξευση του Σογιούζ αναμενόταν με μεγάλη ανυπομονησία, καθώς μόλις πριν από δύο μήνες ο Αμερικανός Νικ Χέιγκ και ο Ρώσος Αλεξέι Οβίτσιν αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Γη, δύο λεπτά μετά την απογείωσή τους, καθώς παρουσιάστηκε σοβαρό πρόβλημα σε έναν αισθητήρα.

«Ο κίνδυνος είναι μέρος της δουλειάς μας» δήλωσε την Κυριακή ο 54χρονος Κονονένκο, για τον οποίο αυτή είναι η τέταρτη αποστολή στο διάστημα.

