«Άγιος Βασίλης»... από την Κόλαση! Σκότωσε τα παιδιά του και τα έθαψε στον κήπο (pics+vid)

Τα πτώματα δύο εφήβων βρέθηκαν σήμερα στον κήπο του σπιτιού του πατέρα τους ο οποίος, μέχρι πρόσφατα, εργαζόταν ως «Άγιος Βασίλης» σε ένα πολυκατάστημα, στις νότιες ΗΠΑ.

Ο Έλγουιν Κρόκερ, ο οποίος έκλεισε τα 49 ανήμερα τα Χριστούγεννα, καθώς και τρία άλλα μέλη της οικογένειάς του έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για απόκρυψη πτώματος και βαναυσότητα σε βάρος ανηλίκων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο σερίφης της κομητείας Έφινχαμ, κοντά στη Σαβάνα της Τζόρτζια.

Το κατηγορητήριο ενδέχεται να διευρυνθεί όταν καθοριστεί η αιτία θανάτου των δύο παιδιών.

2 bodies found buried behind Georgia home believed to be missing children. One had not been seen since November 2016. https://t.co/gDYQlkKnKT pic.twitter.com/fyt3hCBRxG