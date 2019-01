Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:37 ώρα Ελλάδος (19:37 ώρα Ιταλίας).

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κολλελόγκο και τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.2 in Southern Italy 42 min ago pic.twitter.com/7QXl0nWkk6