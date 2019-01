Ραγδαίες εξελίξεις: Ρωσικό πολεμικό πλοίο παρακολουθεί το αμερικανικό USS McHenry στη Μαύρη Θάλασσα

Την είσοδο του πλοίου στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας το βράδυ της 6ης Ιανουαρίου, αφού πέρασε τα στενά των Δαρδανελίων, είχε αναφέρει η ιστοσελίδα Bosphorus Naval News, η οποία είχε αναρτήσει και φωτογραφίες του αμερικανικού πολεμικού πλοίου, χωρίς να αναφέρεται στο σκοπό της επίσκεψης του και στον προορισμό του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1