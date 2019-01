«Θύελλα» τρομο-πακέτων σε πρεσβείες και προξενεία στην Αυστραλία: Στόχος και το ελληνικό προξενείο

Όπως ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας, τα δέματα εξετάζονται κι έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για την υπόθεση. Στο δελτίο Τύπου δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Greek Consulate in Melbourne among ten consulates targetted by someone with suspicious packages. AFP says some in ACT also targetted ⁦more @abcnews⁩ pic.twitter.com/7UVQtufU6f — Karen Percy (@PercyKaren) January 9, 2019

#BREAKING - major operation underway in Melbourne. This is the map from Vic Emergency website. Hazardous material in a number of foreign consulates in St Kilda rd and the city. Emergency services attending. Fire crews in Collins St @SkyNewsAust pic.twitter.com/GnAoB64bIo — Ahron Young (@AhronYoung) January 9, 2019

Fire crews and police are at the Indian consulate in Melbourne. Staff evacuated sitting outside @AAPNewswire pic.twitter.com/Roc06bVxwj — Kaitlyn Offer (@KaitlynOffer) January 9, 2019

Νωρίτερα, αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως τα ύποπτα δέματα παραδόθηκαν στις πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές της Ελλάδας, των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Νότιας Κορέας, της Ιταλίας, της Ινδίας, του Πακιστάν και της Αιγύπτου.



(Στιγμιότυπο έξω από το ελληνικό προξενείο στην Μελβούρνη)





Paramedic in a hazmat suit enters the Korean consulate in Melbourne... AFP has yet to confirm the nature of ‘suspicious packages’ sent to multiple consulates in Melbourne.. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/axTFXFZBr0 — Kristy Mayr (@KristyMayr7) January 9, 2019

Investigators enter Greek Consulate in Melbourne after a series of suspicious pkgs were found at numerous consulates in Melbourne. No reports of anyone harmed as yet - more ⁦@abcnews⁩ ⁦@abcmelbourne⁩ pic.twitter.com/9tQSaKx1Is — Karen Percy (@PercyKaren) January 9, 2019

Πυροσβέστες και τραυματιοφορείς έσπευσαν στην αμερικανική διπλωματική αποστολή και αυτή της Ινδίας στη Μελβούρνη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν πληροφορίες περί κάποιου τραυματισμό μελών του προσωπικού οποιασδήποτε ξένης διπλωματικής αποστολής.

BREAKING: ⁦@MFB_NEWS⁩ firefighters & Aus Federal Police on scene at the New Zealand embassy in Melbourne, investigating a suspicious package. Understand the US, Indian, UK, German & Swiss consulates may also be affected. Authorities yet to comment. ⁦@7NewsMelbourne⁩ pic.twitter.com/v6TG1afeYj — Kristy Mayr (@KristyMayr7) January 9, 2019

Η βρετανική αποστολή επιβεβαίωσε ότι παραλήφθηκε στα γραφεία της στη Μελβούρνη ένα από τα ύποπτα δέματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

.@AhronYoung on the suspicious packages sent to foreign consulates: It's a 'scene of red and blue flashing lights' in Melbourne as authorities investigate this incident.



«Όλο το προσωπικό μας είναι ασφαλές» «και γνωρίζουμε πού βρίσκεται», πρόσθεσε.

Πηγή φωτογραφίας: ABC.net, Twitter