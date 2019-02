Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε πασίγνωστος ηθοποιός σε ηλικία 75 ετών (pics)

Σύμφωνα με το TMZ ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή (10/02), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Ο Argenziano εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές κατά τη διάρκεια της καριέρας του που διήρκησε πέντε δεκαετίες συμπεριλαμβανομένων των: Columbo, The Rockford Files, LA Law, Melrose Place, House και CSI: NY. Έπαιξε τον στρατηγό Jacob Carter στη σειρά Stargate SG-1 από το 1998 έως το 2005.

Είχε επίσης μια μακρά κινηματογραφική καριέρα, εμφανιζόμενος σε ταινίες όπως ο Godfather II, Broken Arrow, Gone in 60 Seconds, Angels & Demons και Stand and Deliver.

Συνολικά, ο Argenziano είχε περισσότερες από 220 εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες.

Φίλοι του ηθοποιού δημοσίευσαν στο twitter αφιερώματα στη μνήμη του.

Ο David Banks, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Argenziano στο Preacher Six, έγραψε στο Twitter: «Έχουμε χάσει έναν καταπληκτικό άνθρωπο σήμερα. Δεν έχω δουλέψει ποτέ με έναν τόσο αγαπητό ηθοποιό που πραγματικά έκανε τον κόσμο καλύτερο».

