Βραβείων συνέχειας στο Χόλιγουντ: Αυτοί είναι οι καλύτεροι ηθοποιοί της χρονιάς (pics&vids)

Σχεδόν ένα μήνα πριν την απονομή των Όσκαρ (24 Φεβρουαρίου), απονεμήθηκαν τα βραβεία της Ένωσης Ηθοποιών (Screen Actors Guild), σε μία τελετή όπου έδωσαν το «παρών» λαμπεροί πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες της μεγάλης και μικρής οθόνης.

Μεγάλοι νικητές της βραδιάς, η ταινία"Black Panther" για την οποία βραβεύτηκε όλο το καστ, η τηλεοπτική σειρά "The Marvelous Mrs. Maisel", που απέσπασε βραβεια για Α' ανδρικό και γυναικείο ρόλο αλλά και καλύτερου καστ.

Κινηματογραφικά βραβεία:

Α΄ανδρικός ρόλος: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Α' γυναικείος ρόλος: Glenn Close, "The Wife"

Β' ανδρικός ρόλος: Mahershala Ali, "Green Book"

Β' γυναικείος ρόλος: Emily Blunt, "A Quiet Place"

Καλύτερο καστ: "Black Panther"

Καλύτερο καστ κασκαντέρ: "Black Panther"

Τηλεοπτικά βραβεία:

Για τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά

Α΄ανδρικός ρόλος: Darren Criss, "Assassination of Gianni Versace"

Α' γυναικείος ρόλος: Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Για δραματική σειρά

Α΄ανδρικός ρόλος: Jason Bateman, "Ozark"

Α' γυναικείος ρόλος: Sandra Oh, "Killing Eve"

Καλύτερο καστ: "This Is Us"

Για κωμική σειρά

Α΄ανδρικός ρόλος: Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Α' γυναικείος ρόλος: Rachel Brosnahan, "'The Marvelous Mrs. Maisel"

Καλύτερο καστ: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Καλύτερο καστ κασκαντέρ: "Glow"