Καρλ Λάγκερφελντ: Αυτή είναι η διάδοχός του στον Οίκο Chanel

Η Βιρζινί Βιάρ, το δεξί χέρι του Λάγκερφλεντ και αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Chanel, θα διαδεχτεί τον διάσημο σχεδιαστή μόδας στην καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

«Στην Βιρζινί Βιάρ, την πιο στενή συνεργάτη του Καρλ Λάγκερφελντ τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, ανέθεσε ο Αλάν Βερτεμέρ (συνιδιοκτήτης της Chanel) την διεύθυνση του σχεδιασμού των κολεξιόν ώστε να συνεχιστεί η κληρονομιά της Γκαμπριέλ Σανέλ και του Καρλ Λάγκερφελντ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η συνεργασία της Βιάρ με τον Λάγκερφελντ άρχισε το 1987. Η σχεδιάστρια γεννήθηκε στη Ντιζόν της ανατολικής Γαλλίας και η οικογένεια της δραστηριοποιείτο στην εμπορία του μεταξιού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Λάγκερφελντ πέθανε σήμερα το πρωί στην ηλικία των 85 ετών από ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες, και έπειτα από 50 και πλέον χρόνια στην κορυφή της γαλλικής και της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας.

Η πρώτη αντίδραση για τον θάνατο του «Κάιζερ» όπως αποκαλούσαν τον μόδιστρο που έμοιαζε με ροκ εν ρολ μαρκήσιο, ήρθε από τον Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του κολοσσού ειδών πολυτελείας LVMH. Ο Αρνό δήλωσε βαθύτατα λυπημένος για τον θάνατο του Καρλ Λάγκερφελντ, καλλιτεχνικού διευθυντή των οίκων Chanel και Fendi, ενός «πολύ αγαπητού φίλου» και μιας δημιουργικής ευφυΐας, όπως αναφέρει η δήλωσή του, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

«Η μόδα και ο πολιτισμός χάνουν έναν μεγάλο εμπνευστή. Συνέβαλε για να γίνει το Παρίσι η παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας και ο Fendi ένας από τους πιο πρωτοποριακούς ιταλικούς οίκους μόδας», υπογραμμίζει ο επικεφαλής του ομίλου όπου ανήκει η ιταλική φίρμα Fendi της οποίας το δημιουργικό τμήμα διηύθυνε ο Λάγκερφελντ μαζί με την Σίλβια Βεντουρίνι Φέντι.

Ποιος ήταν ο Καρλ Λάγκερφελντ

Ο Καρλ Λάγκερφελντ (γεν. σαν Karl Lagerfeldt, το οποίο άλλαξε σε Karl Lagerfeld, 10 Σεπτεμβρίου 1933 - 19 Φεβρουαρίου 2019) ήταν Γερμανός εκκεντρικός σχεδιαστής μόδας και φωτογράφος.

Γόνος ιδιαίτερα εύπορης οικογένειας βιομηχάνων, ανατράφηκε με πολλές ανέσεις, διαμορφώνοντας, παράλληλα, μια αντισυμβατική προσωπικότητα. Καυστικός, ενίοτε κυνικός, προσβλητικός και εξωστρεφής, προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις με τις εκάστοτε, ιστορικές ρήσεις του, που έχουν καταγραφεί στο συνεργατικό πόνημα "The World According to Karl".

Το ξεκίνημά του στο χώρο της υψηλής ραπτικής καταγράφηκε στα 1963, όταν άρχισε να εργάζεται για λογαριασμό του Ιταλικού Οίκου "Tiziani", ενώ λίγους μήνες μετά συνεργάσθηκε με το αντίστοιχο, Γαλλικό στούντιο "Chloe". Ακολούθησαν οι Οίκοι "Fendi" (1965) και "Curiel" (1970, Ιταλία) και ο Γαλλικός "Chanel" (από το 1983).

Αγαπημένο του μότο

«Μια μικρή αίσθηση του χιούμορ και λίγη ασέβεια. Αυτά χρειάζεται ένας θρύλος για να επιβιώσει».