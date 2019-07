Ασύλληπτη τραγωδία: Αυτή είναι η 35χρονη που σκοτώθηκε με ηλεκτρικό πατίνι

Η άτυχη 35χρονη συγκρούστηκε με ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Δείτε ποια ήταν η άτυχη 35χρονη:

Σε ανακοίνωση που ανέβηκε στο λογαριασμό της στο Instagram αναφέρεται:

«Γεια σας. Πρέπει να σας ανακοινώσουμε κάτι δυσάρεστο μέσω του Instagram καθώς όλοι περιμένετε να δείτε σήμερα την Emily και είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουμε με όλους σας.

Η Emily ενεπλάκη σε ατύχημα και πέθανε. Όλοι μας την αγαπούσαμε και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Είχε αγγίξει τόσο πολύ κόσμο και τα πράγματα θα είναι δύσκολα χωρίς αυτή. Ήταν ένας μοναδικός άνθρωπος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Hartridge (@emilyhartridge) στις 13 Ιούλ, 2019 στις 2:05 πμ PDT

Η 35χρονη, σύμφωνα με τον Guardian πέθανε ακαριαία.

Η Emily εκτός από το YouTube είχε συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές σειρές και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Η είδηση του θανάτου της έφερε θλίψη τόσο σε φαν της όσο και σε άλλους δημιουργός της πλατφόρμας.

We're deeply saddened to learn about the tragic loss of a truly talented British creator, Emily Hartridge. Our thoughts and condolences go out to all of her loved ones and fans.

— YouTube Creators (@YTCreators) 13 Ιουλίου 2019

