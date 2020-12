Ντέιβιντ Μπέκαμ: Έτσι θα είναι στα 70 του - Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση σε καμπάνια για την ελονοσία

Ο Μπέκαμ εμφανίστηκε με γκρίζα μαλλιά και ρυτίδες στο σποτ για την καμπάνια με τίτλο Malaria Must Die, So Millions Can Live (Η ελονοσία πρέπει να πεθάνει για να ζήσουν εκατομμύρια).

Ο πρώην ποδοσφαιριστής εμφανίζεται να ανακοινώνει ότι «σήμερα βάλαμε τέλος στην ελονοσία».



«Ο αγώνας αυτός είναι κοντά στην καρδία μου γιατί η ασθένεια αυτή εξακολουθεί να είναι ένας μεγάλος δολοφόνος των παιδιών και έχουμε την ευκαιρία το αλλάξουμε αυτό στην εποχή μας» εξήγησε ο Μπέκαμ για τους λόγους που τον ώθησαν να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ελονοσία σκοτώνει ένα παιδί κάθε δύο λεπτά, με τις περισσότερες απώλειες να καταγράφονται στις χώρες της Αφρικής όπου κάθε χρόνο χάνουν την ζωή τους περισσότερα από 250.000 παιδιά.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Γιορτές με αυστηρά μέτρα και χωρίς εστίαση- Πότε ανοίγουν κομμωτήρια, εποχιακά καταστήματα