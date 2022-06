ΗΠΑ: Η έφηβη «βασίλισσα»της λεμονάδας που έγινε εκατομμυριούχος πριν πάει γυμνάσιο - Το μυστικό της

Η Μικάιλα Ούλμερ από το Τέξας είναι η προσωποποίηση του success story και η πετυχημένη πορεία της κάνει πλέον το γύρο του κόσμου και αποτελεί σημείο αναφοράς. Δημιούργησε τη δική της εταιρεία λεμονάδας και κέρδισε προσφορά ύψους 11 εκατομμυρίων δολαρίων από την Whole Foods το 2016.

Η 17χρονη πλέον επιχειρηματίας λέει οτι σκέφτηκε για πρώτη φορά την ιδέα για την εταιρεία της όταν ήταν μόλις...τεσσάρων ετών, όταν πήρε στα χέρια της ένα παλιό βιβλίο μαγειρικής από την προγιαγιά της. Αν και το βιβλίο ήταν κουρελιασμένο, η νεαρή κοπέλα βρήκε μια συνταγή της δεκαετίας του 1940 για λεμονάδα με λιναρόσπορο και αποφάσισε να της δώσει μια ευκαιρία.

Άρχισε να το πουλά σε ένα περίπτερο έξω από το σπίτι της και πρόσθεσε ακόμη και τγ δική της πινελιά, έβαλε μέλι. Η έμπνευση ήρθε αφού την τσίμπησαν δύο φορές μέλισσες και τρομοκρατήθηκε, σύμφωνα με τα τοπικά δίκτυα.

Αφού έκανε μία σχετική έρευνα για τις μέλισσες με τη μαμά της, η Μικάιλα σύντομα έμαθε για τη σημασία τους και τις συνέπειες που θα είχε στο οικοσύστημα η εξαφάνισή τους. Αποφάσισε λοιπόν να προσθέσει μέλι στη συνταγή του 1940 και ταυτόχρονα να προωθήσει την προστασία των μελισσών. Έτσι γεννήθηκε ο κολοσσός πλέον με τίτλο «Mikaila’s Me & the Bees Lemonade»

Στην ιστοσελίδα της έγραψε: «Αποφάσισα να δώσω στην αγαπημένη της λεμονάδα μια νέα πινελιά προσθέτοντας μέλι από μέλισσες, αντί για ζάχαρη. «Έτσι γεννήθηκε το Be Sweet Lemonade!

To 2016, η Ούλμερ παρουσίασε τον Μπαράκ Ομπάμα στη διάσκεψη United State of Women Summit. Ο Ομπάμα την αποκάλεσε «μια καταπληκτική νεαρή κυρία». Και το 2017, η επιχείρησή της έλαβε 800.000 δολάρια ως επένδυση που έγινε από μια κοινοπραξία ποδοσφαιριστών.

Το 2017, η λεμονάδα της, "Me & The Bees Lemonade" πωλούνταν σε 500 αμερικανικά καταστήματα με 500.000 μπουκάλια το χρόνο να γίνονται ανάρπαστα. Τον Φεβρουάριο του 2020, το Me & the Bees ήταν σε περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των Whole Foods, Cost Plus World Market, Vitamin Cottage Natural Grocers και The Fresh Market. Το Me & the Bees έχει επίσης επεκτείνει τη σειρά προϊόντων του και περιλαμβάνει βάλσαμο για τα χείλη από κερί μέλισσας.