Νέα Υόρκη: Γυμνοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από τα γραφεία του Facebook – Δείτε τον λόγο

Οι διαδηλωτές ξάπλωσαν γυμνοί στο δρόμο, κρατώντας ο καθένας τους από μια μεγάλη φωτογραφία αντρικής ρόγας να καλύπτει τα γεννητικά του όργανα.

Η διαμαρτυρία, που είχε το όνομα #wethenipple, οργανώθηκε και φωτογραφήθηκε από τον παγκοσμίως γνωστό Αμερικανό καλλιτέχνη Spencer Tunick και τη Διεθνή Ένωση κατά της Λογοκρισίας (National Coalition Against Censorship -NCAC).

Μέλη της γυναικείας οργάνωσης Grab Them By The Ballot(«Κράτα τους από την Ψήφο») πήραν μέρος στη διαμαρτυρία. Η οργάνωση είπε, σε μια δήλωση ότι «αντιτίθεται στη λογοκρισία γυναικείου καλλιτεχνικού γυμνού από τους κανονισμού κοινότητας του Facebook και του Instagram».

Η αποστολή του «Grab Them By The Ballot» είναι να ενθαρρύνει τις γυναίκες να πάνε να ψηφίσουν το 2020. Όμως, η σελίδα της Οργάνωσης λογοκρίθηκε από το Facebook, επειδή ανέβασε εικόνες γυμνών γυναικών. Η εκπρόσωπος της Οργάνωσης είπε ότι το Facebook κατέβασε το λογαριασμό της Οργάνωσης επειδή ανέβασαν έναν πίνακα που απεικόνιζε μια γυμνή γυναίκα μαζί με ένα ποίημα για τη μέρα της μητέρας. Και ο δικός της προσωπικός λογαριασμός έχει κλείσει έξι φορές, επειδή πόσταρε καλλιτεχνικές φωτογραφίες γυμνών γυναικών.

Σύμφωνα με τους όρους της κοινότητας του Instagram, οι γυμνές φωτογραφίες απαγορεύονται στο σάιτ: «Ξέρουμε ότι κάποιες φορές οι άνθρωποι ίσως θέλουν να μοιραστούν γυμνές εικόνες που είναι καλλιτεχνικές ή δημιουργικές, αλλά για μια σειρά από λόγους δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε στο Instagram».

Το Facebook, από την πλευρά του λέει ότι «απαγορεύει το γυμνό επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους περιεχόμενο».

