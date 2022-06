Κύπριος επιχειρηματίας τιμήθηκε από την Βασίλισσα Ελισάβετ

Ο Κύπριος επιχειρηματίας, Χάρης Θεοχάρης, επικεφαλής της Maritime London, τιμήθηκε με τον τίτλο «Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) – Αξιωματικός του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας» από τη βασίλισσα Ελισάβετ στο πλαίσιο των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβηλαίου για τα 70 χρόνια της βασιλείας της.

Ο κ. Θεοχάρης είναι έμπειρος δικηγόρος, ο οποίος ασχολήθηκε με τον τομέα των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι το τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (αγγλικά: Order of the British Empire) είναι ένα τάγμα ιπποσύνης της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο τιμά ανθρώπους των τεχνών και των επιστημών, όπως επίσης και οργανισμούς με σκοπό τη φιλανθρωπία και τις αγαθοεργίες. Δημιουργήθηκε στις 4 Ιουνίου του 1917, από τον Βασιλιά Γεώργιο Ε’ και διαθέτει πέντε κύριες διαβαθμίσεις, με την ανώτατη βαθμίδα να αντιστοιχεί στον τίτλο Σερ (ιππότης) και Ντέιμ (κυρία).

Οι τάξεις του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (η πρώτη είναι η υψηλότερη):

Knight Grand Cross or Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire (GBE) – Ιππότης (ή Κυρία) μεγαλόσταυρος του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Knight Commander or Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE or DBE) – Ιππότης Διοικητής του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) – Διοικητής του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Officer of the Most Excellent Order of the British Empire (OBE) – Αξιωματικός του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE) – Μέλος του πιο εξαιρέτου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

