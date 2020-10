J2US: Ακυρώνεται το show λόγω κορονοϊού (video)

Δείτε τι ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης

Δύο βδομάδες μετά την έναρξη του Just the 2 of US, ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε πως το live αυτής της βδομάδας ακυρώνεται.

Ο λόγος είναι πως βρέθηκαν δύο κρούσματα κορονοΪού στη δημοσιογραφική ομάδα του show, όπως ανέφερε ο παρουσιαστής στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Ευτυχείτε».

«Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα όταν ένιωσα ότι έχω κρυώσει οπότε ερχόμενος στο γραφείο ζήτησα το καθιερωμένο τεστ που κάνουμε δυο φορές την εβδομάδα να γίνει νωρίτερα. Εγώ βγήκα αρνητικός και στα δύο που έκανα και στο μοριακό και στο rapid. Αυτό όμως δεν ισχύει για δύο άτομα από τη δημοσιογραφική ομάδα βγήκαν θετικά. Η πρώτη αντίδρασή μου ήταν να προχωρήσουμε αμέσως σε δεύτερο τεστ όχι μόνο η ομάδα του Just. Ευτυχώς μείναμε μόνο σε αυτά τα δύο κρούσματα. Απόφαση δική μου και του καναλιού ήταν να μείνουμε όλοι σε αυτοαπομόνωση. Θα κάνουμε ξανά την Παρασκευή και τη Δευτέρα τεστ και αν βγουν αρνητικά το άλλο Σάββατο θα βγούμε κανονικά», είπε ο παρουσιαστής και παραγωγός.

Παράλληλα όμως ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε την ανησυχία του όταν βρέθηκαν τα δύο κρούσματα: «Η μεγαλύτερη αγωνία που είχα ήταν για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη. Ευτυχώς είναι μια χαρά».

