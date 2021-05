Eurovision 2021 Τελικός: Απόψε η μεγάλη μάχη Ελλάδας και Κύπρου

Eurovision 2021 Τελικός: Ποιες χώρες θα αντιμετωπίσουν απόψε (22:00) η Στεφανία Λυμπερακάκη και η Έλενα Τσαγκρινού

Η καρδιά της ευρωπαϊκής μουσικής χτυπάει απόψε στις 22:00 στο Ρόντερνταμ της Ολλανδίας, στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς στην «Ahoy Arena» θα δούμε την Στεφανία Λυμπερακάκη που θα ερμηνεύσει το «Last Dance», αλλά και την Έλενα Τσαγκρινού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το τραγούδι «El Diablo».

Οι δύο Ελληνίδες τραγουδίστριες πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στους δύο ημιτελικούς και πήραν επάξια το εισιτήριο για τον αποψινό μεγάλο τελικό της Eurovision 2021.

Στον τελικό θα δούμε να διαγωνίζονται 26 χώρες, με τις 20 να παίρνουν το εισιτήριο μέσω των ημιτελικών και άλλες έξι πέρασαν απ’ ευθείας. Αυτές είναι οι: Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία, ενώ οι Ελληνίδες τραγουδίστριες θα αντιμετωπίσουν και τις: Nορβηγία, Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα, Λιθουανία, Σουηδία, Βέλγιο, Aλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ισλανδία, Σαν Μαρίνο, Ελβετία και Φιλανδία.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2021:

Cyprus / Elena Tsagrinou – El Diablo

Albania / Anxhela Peristeri – Karma

Israel / Eden Alene – Set Me Free

Belgium / Hooverphonic – The Wrong Place

Russia / Manizha – Russian Woman

Malta / Destiny – Je Me Casse

Portugal / The Black Mamba – Love Is On My Side

Serbia / Hurricane – Loco Loco

United Kingdom / James Newman – Embers

Greece / Stefania – Last Dance

Switzerland / Gjon’s Tears – Tout l’Univers

Iceland / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ – 10 Years

Spain / Blas Cantó – Voy A Querdarme

Moldova / Natalia Gordienko – SUGAR

Germany / Jendrik – I Don’t Feel Hate

Finland / Blind Channel – Dark Side

Bulgaria / Victoria – Growing Up is Getting Old

Lithuania / The Roop – Discoteque

Ukraine / Go_A – Shum

France / Barbara Pravi – Voilà

Azerbaijan / Efendi – Mata Hari

Norway / TIX – Fallen Angel

The Netherlands (Hosts) / Jeangu Macrooy – Birth of a New Age

Italy / Måneskin – Zitti E Buoni

Sweden / Tusse – Voices

San Marino / Senhit – Adrenalina

Τον αποψινό τελικό της Eurovision 2021 θα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας, (o Δημήτρης Μεϊδάνης θα βρίσκεται στο studio του Δευτέρου με εκπλήξεις κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών), διαδικτυακά από το ertnews.gr, καθώς και το ERTFLIX. Οι επισκέπτες της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ θα μπορούν να δουν απευθείας τη διοργάνωση από το κινητό ή τον υπολογιστή τους, πατώντας την ένδειξη «LIVE».

Στο σχολιασμό του τελικού θα είναι η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Δείτε σε ποια θέση τις δίνουν τα στοιχήματα

Πρώτη στον μεγάλο τελικό της Eurovision κληρώθηκε να διαγωνιστεί η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo» να ανοίγουν το διαγωνιστικό κομμάτι του Σαββάτου.

Στο πρώτο μισό του διαγωνιστικού κομματιού θα βρεθεί και η Ελλάδα με τη Στεφανία να ερμηνεύει το «Last Dance» 10η στη σειρά εμφάνισης.

Όσον αφορά στα φαβορί, η Ιταλία πήρε ένα πολύ μεγάλο δώρο, αφού θα εμφανιστεί 24η, δυο τραγούδια πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Το δεύτερο φαβορί, σύμφωνα πάντα με τα στοιχήματα, Γαλλία θα εμφανιστεί 20η, ενώ… πιο άτυχη ήταν η Μάλτα, την οποία θα δούμε 6η.

Τώρα, όσον αφορά στα στοιχήματα, μετά και την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών τα πράγματα… δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά ούτε για την Ελλάδα, ούτε και για την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα που… πάλευε για τη δεκάδα, πλέον βρίσκεται στην 15η θέση έχοντας μάλιστα πτωτική τάση.

Από την άλλη η Κύπρος, η οποία μετά τις πρώτες πρόβες στη σκηνή της Eurovision, έφτασε να φιγουράρει ακόμα και στην τέταρτη θέση, κατρακύλησε και πλέον βρίσκεται εκτός 10αδας!

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής, η Κύπρος βρισκόταν στην 12η θέση των προγνωστικών.

Αναφορικά με το θέμα… νίκη η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση, ενώ από κοντά ακολουθεί και η Γαλλία.

Στην τρίτη θέση, αλλά αρκετά πιο πίσω η Μάλτα.

Την πεντάδα συμπληρώνουν Ελβετία και Ουκρανία.

Δείτε τον πίνακα:

