Eurovision 2021: Μεγάλη νικήτρια η Ιταλία! Τι θέσεις πήραν Ελλάδα και Κύπρος

Eurovision 2021: Ραντεβού στην Ιταλία έδωσαν για το 2022 οι φανς της Eurovision, καθώς οι Måneskin και το τραγούδι «Zitti e buoni» κατάφερε να κερδίσει 524 βαθμούς και να αναδειχθεί πρώτο ανάμεσα στα 26 τραγούδια που συμμετείχαν στον τελικό του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Οι Måneskin επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και μπορεί η επιτροπή να βαθμολόγησε με 206 βαθμούς τους Ιταλούς και να βρέθηκαν -αρχικά- στην 4η θέση, το κοινό όμως είχε άλλη άποψη.

Η βαθμολογία της επιτροπής

Αμέσως μετά ακολούθησε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του televoting. Στη πρώτη θέση με 318 βαθμούς τερμάτισε η Ιταλία , στη 2η θέση με 267 η Ουκρανία και 3η με 251 η Γαλλία. Η Ελλάδα τερμάτισε επίσης στη 10η θέση έχοντας συγκεντρώσει 79 βαθμούς. Η Κύπρος δυστυχώς δεν συγκέντρωσε πάνω από 44 βαθμούς από το κοινό.

Η τελική βαθμολογία μετά και το televoting

Η Ελλάδα με την Stefania (Στεφανία Λυμπεράκη) και το «Last Dance» συγκέντρωσε 170 βαθμούς και κατέκτησε τη 10η θέση.

Η Κύπρος με την Έλενα Τσαγκρινού και το «El Diablo» βρέθηκε στην 16η θέση με 94 βαθμούς.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Γαλλία με την Μπαρμπαρά Πραβί και το «Voilà», με 499 βαθμούς, την τρίτη θέση η Ελβετία με τον Gjon's Tears και το τραγούδι «Tout l'univers» με 432 βαθμούς. Τέταρτη θέση για την Ισλανδία με τους Daði og Gagnamagnið και το τραγούδι «10 Years» με 378 βαθμούς και την πεντάδα έκλεισε η Ουκρανία με τους Go_A με το τραγούδι «Shum» και 364 βαθμούς.

Στην Ελλάδα έδωσαν τους 12 βαθμούς οι κριτικές επιτροπές της Κύπρου και της Γαλλίας, ενώ οι τηλεθεατές της έδωσαν 79 βαθμούς.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής έδωσε στην Κύπρο ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον ρόλο του Άγγελου.

Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου με τον Τζέιμς Νιούμαν και το τραγούδι «Embers» δεν κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή των επιτροπών, ούτε και του τηλεοπτικού κοινού και κατατάχθηκε 26η με μηδέν βαθμούς. Τρεις βαθμούς συγκέντρωσε η συμμετοχή της Γερμανίας με τον Γιέντρικ Ζίγκβαρτ και το «I Don't Feel Hate» και έξι της Ισπανίας με τον Μπλας Καντό «Voy a quedarme», αφού και αυτές οι δύο χώρες δεν συγκίνησαν το τηλεοπτικό κοινό.

Ανάμεσα στο διαγωνιστικό κομμάτι και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι διοργανωτές παρουσίασαν μία θεαματική δράση, ένα πάρτι σε ταράτσες του Ρότερνταμ με τη συμμετοχή νικητών προηγούμενων χρόνων, ανάμεσά τους βρέθηκε και η Έλενα Παπαρίζου.

Στο «Rock the Roof» τραγούδησαν οι: Lenny Kuhr (De Troubadour, Ολλανδία 1969), Teach-In (Ding-a-dong Ολλανδία 1975), Sandra Kim (J'aime La Vie, Βέλγιο 1986), Έλενα Παπαρίζου, (My Number One, Ελλάδα 2005), Lordi (Hard Rock Hallelujah, Φινλανδία 2006), και Måns Zelmerlöw (Heroes, Σουηδία 2015).

Εξαιτίας της Covid-19 στη σκηνή του Ahoy Arena του Ρότερνταμ δεν εμφανίστηκε ζωντανά η συμμετοχή της Ισλανδίας με τους Daði og Gagnamagnið και το τραγούδι «10 Years», καθώς κάποια από τα μέλη του συγκροτήματος βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό. Έτσι η εμφάνισή τους ήταν μαγνητοσκοπημένη, όπως μαγνητοσκοπημένη ήταν και η εμφάνιση του νικητή της Eurovision 2019 Måns Zelmerlöw, ο οποίος κι αυτός βρέθηκε θετικός στον SARS-CoV-2.

Οι εμφανίσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στον τελικό της Eurovision 2021

Εντυπωσιακές ήταν οι εμφανίσεις τόσο της Ελλάδας όσο και της Κυπτου στον τελικό της φετινής Eurovision.

Η εκθαμβωτική Έλενα βγήκε στη σκηνή με τους χορευτές στο πλευρό της με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα της Σήλιας Κριθαριώτη με κρυστάλλους.

Το ελληνικό τραγούδι είναι μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn ενώ τη σκηνοθεσία για την παρουσία της Στεφανίας Λυμπερακάκη στη σκηνή έκανε ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Δείτε την εμφάνιση της Κύπρου στον τελικό:

Η Ελλάδα με την Στεφανία Λυμπερακάκη εμφανίστηκε 10η κατά σειρά και είχε επίσης εντυπωσιακή παρουσία. Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και πάλι τα προβλήματα για την ελληνική συμμετοχή καθώς όπως και στον Β' ημιτελικό, έτσι και στον τελικό δεν λειτούρηγσε σωστά το green screen.

Η εμφάνιση της Ελλάδας στον τελικό:

