J2US: Η πρώτη αποχώρηση από το φετινό σόου - Αυτό είναι το ζευγάρι που έμεινε εκτός

Αυτό το ζευγάρι αποχώρησε πρώτο από το Just the 2 of us.

Τον καλύτερο τους εαυτό, προσπάθησαν να δώσουν όλα τα ζευγάρια, στο πρώτο διαγωνιστικό live του J2US το βράδυ του Σαββάτου 9 Σεπτεμβρίου στον Alpha.

Ο Νίκος Κοκλώνης ξεκίνησε να ανακοινώνει με τυχαία σειρά τα ζευγάρια που τα κατάφεραν απόψε, ωστόσο στο τέλος στη σκηνή έμειναν η Μάρα Μεϊμαρίδη με τον Stan και ο Δημοσθένης Τζουμάνης με την Γιώτα Γρίβα.

Το ζευγάρι που αποχώρησε πρώτο από το Just the 2 of us ήταν η Γιώτα Γρίβα και ο Δημοσθένης Τζουμάνης.

