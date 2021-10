J2US: Θετική στον κορονοϊό η Κέλλυ Κελεκίδου

J2US: Η ανάρτηση που έκανε η Κέλλυ Κελεκίδου στο Instagram.

Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε η Κέλλυ Κελεκίδου και αυτός ήταν ο λόγος που απουσίαζε από το χθεσινοβραδινό live του «Just the 2 of Us».

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στο Instagram το μεσημέρι της Κυριακής. Η ίδια ανέφερε παράλληλα πως η καραντίνα της τελειώνει σύντομα και το επόμενο Σάββατο θα βρίσκεται κανονικά στο σόου.

«Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για το ενδιαφέρον σας αυτή την εβδομάδα! Δυστυχώς βγήκα θετική στον κορονοϊό και αυτός ήταν ο λόγος απουσίας μου χθες από το @j2us_gr …Όλα καλά όμως, σε πολύ λίγες ημέρες τελειώνω την καραντίνα και το επόμενο Σάββατο επιστρέφουμε μαζί με το αγόρι μου

@dimitris_alexandrou για να βάλουμε φωτιά στην σκηνή! Να προσέχετε τον εαυτό σας, η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό! Μου λείψατε ρε παιδιά» έγραψε η Κέλλυ Κελεκίδου.

Θυμίζουμε πως λόγω της απουσίας της Κέλλυς Κελεκίδου από το χθεσινοβραδινό live του J2US, στο πλευρό του Δημήτρη Αλεξάνδρου είδαμε την Ελένη Χατζίδου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέστρεψε στο μουσικό show καθώς είχε μείνει εκτός, λόγω του ότι νόσησε και εκείνος με κορονοϊό, όμως πλέον το ξεπέρασε.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Η κακοκαιρία «Αθηνά» σφυροκοπά τη χώρα - Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Τραγωδία στο Μπολσόι: Η στιγμή που ο χορευτής χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της παράστασης (vid)

Ο σχεδιαστής του οίκου Balmain σόκαρε τον πλανήτη – Η φωτό που αποκάλυψε το φρικτό ατύχημα