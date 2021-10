Joanne: «Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που έχω, προκαλεί πρόβλημα στην κεντρική όραση»

«Η νόσος Στάνγκαρντ μού προκαλεί πρόβλημα στην κεντρική όραση», ανέφερε η νικήτρια του περσινού The Voice.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, νικήτρια του περσινού The Voice, ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2night Show, όπου μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της αλλά και την βοήθεια που έχει λάβει μετά από το The Voice.

«Η νόσος Στάργκαρντ που έχω είναι ουσιαστικά εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και προκαλεί πρόβλημα στην κεντρική όραση. Δεν μπορώ να εστιάσω πολύ καλά, βλέπω θολά και δεν βλέπω τόσο έντονα τα χρώματα. Δεν υπάρχει κάποια θεραπεία. Μου έχει συμβεί κάτι πολύ ωραίο μέσω του "Voice". Με βρήκε ένα κέντρο ιατρικού βελονισμού και ασχολείται και με την συγκεκριμένη νόσο, έχω δει βελτίωση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Joanne.

Κλείνοντας τόνισε πως, «σίγουρα το να το ακούσουν κάποιοι άνθρωποι που το περνούν, σίγουρα παίρνουν δύναμη. Να μην σε παίρνει τόσο από κάτω… που θα σε πάρει αλλά δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω».

