GNTM 5: Η 18χρονη Ουκρανή με τη λεύκη που κέρδισε τους κριτές

Tις προηγούμενες μέρες η Τζούλια ήταν ένα από τα κορίτσια που «μάγεψε» τους κριτές με το ιδιαίτερο παρουσιαστικό της από την πρώτη κιόλας στιγμή που εισέβαλε στο πλατό των οντισιόν του GNTM 5.

Μια ιδιαίτερη διαγωνιζόμενη κατάφερε να κεντρίσει τα βλέμματα τόσο των κριτών όσο και του κοινού. Η Τζούλια ήταν ένα από τα κορίτσια που «μάγεψε» τους κριτές με το ιδιαίτερο παρουσιαστικό της από την πρώτη κιόλας στιγμή που εισέβαλε στο πλατό των οντισιόν του GNTM. Η 18χρονη με τη λεύκη και το ξεχωριστό πρόσωπο με τη διχρωμία, είναι το «σήμερα» του μόντελινγκ, όπως είπε η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού μόδας.

Περνώντας στις 21 υποψήφιες που μπαίνουν στο σπίτι του GNTM, η Τζούλια υπόσχεται να δώσει τον καλύτερό της εαυτό.

https://www.instagram.com/p/CjavhzEK-Vr

Ποια είναι όμως η εντυπωσιακή Τζούλια;

Είναι 18 ετών. Κατάγεται από την Ουκρανία αλλά γεννήθηκε στην Πελοπόννησο και μένει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Έχει σπουδάσει αισθητική.

Πάσχει από την ασθένεια της λεύκης και μιλώντας για αυτό, είπε πώς της εμφανίστηκε όταν ήταν μόλις 6 ετών μετά από έναν μεγάλο καυγά που έγινε μπροστά της σε ένα οικογενειακό τραπέζι και την επόμενη μέρα, ξύπνησε και είδε το μισό της πρόσωπο λευκό.

Το GNTM είναι η πρώτη της επαφή με τον χώρο του μόντελινγκ. Έχει υπάρξει θύμα μπούλινγκ σε μικρότερη ηλικία. Πιστεύει πως η ασθένεια της λεύκης και το μισό λευκό πρόσωπό της είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει και θα τη βοηθήσει να φτάσει μακριά στον διαγωνισμό του GNTM. Το μότο της είναι «It is what it is/ Everything happens for a reason/ Love is love». Διαθέτει λογαριασμό στο Instagram με περίπου 1.700 followers.

https://www.instagram.com/p/CPlfcmarpzt

