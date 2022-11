«Survivor All Star», «MasterChef» και τα σόου που περιμένουμε να δούμε

Δύσκολος καιρός για ριάλιτι σόου… η φετινή τηλεοπτική σεζόν. Η μυθοπλασία έχει παρασύρει οποιοδήποτε πρότζεκτ μπαίνει απέναντί της, αλλά ίσως τα «καλά» ακόμη δεν τα έχουμε δει! Τους επόμενους μήνες αναμένουμε τις επιστροφές και τις αφίξεις ριάλιτι, για τις οποίες έχουμε αρχίσει ήδη να μιλάμε.

Το «Survivor All Star» επιστρέφει στα τέλη Δεκεμβρίου και η φημολογία για τα πρόσωπα που θα ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο καλά κρατά. Ο Ατζούν Ιλιτζαλί και οι άνθρωποι της παραγωγής βρίσκονται σε συζητήσεις με δεκάδες πρόσωπα, καθώς το ριάλιτι θα ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου και μέχρι τότε θα περάσουν από το παιχνίδι 35-40 πρόσωπα. Τάκης Καραγκούνιας, Τριαντάφυλλος, Κώστας Αναγνωστόπουλος, Περικλής Κονδυλάτος, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης, Σπύρος Μαρτίκας και Βρισηίδα Ανδριώτου, φαίνεται ότι θα βρεθούν ξανά στο αγαπημένο ριάλιτι ενώ στη λίστα θα προστίθενται ονόματα μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι παίκτες θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο περίπου στις 10 Δεκέμβρη και μέχρι τότε θα ακούσουμε πολλά!

Από τα ριάλιτι, όμως, που το κοινό αναμένει με αγωνία είναι και το «MasterChef 7». Ο Πάνος Ιωαννίδης, ένας εκ των κριτών, σε συνέντευξή του, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά για τις αλλαγές που θα δούμε στο STAR: «Όπως κάθε χρόνο, θα είναι κάτι διαφορετικό. Συζητάμε όχι μόνο το πως θα δυσκολέψουμε τους παίκτες, αλλά και πως να τους αιφνιδιάσουμε σύμφωνα με αυτά που ξέρουν κι έχουμε δει. Οπότε αλλαγές υπάρχουν. Αλλάζουμε κανόνες, είναι έξυπνες αλλαγές, κανονικά γραμμή και πάμε». Στο πλευρό του Πάνου θα βρεθούν και ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Οι τρεις τους έχουν δημιουργήσει μία από τις ωραιότερες και πιο επιτυχημένες συνταγές της ελληνικής τηλεόρασης, οπότε ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει.

Από τους αγώνες επιβίωσης και τις μαγειρικές δοκιμασίες, πάμε στα τραγούδια. Ο Νίκος Κοκλώνης, που κρατά συντροφιά το πρώτο μισό της σεζόν με το «Just the 2 of us», θα επανέλθει το 2023 με το μουσικό σόου «All Together Now». Σε ρόλο παρουσιαστή και παραγωγού, το φορμάτ του ALPHA θα έχει τη μεγαλύτερη κριτική επιτροπή που έχει υπάρξει ποτέ, 100 στον αριθμό. Ήδη κυκλοφορεί στον αέρα το casting call βίντεο για το νέο σόου για όσους ενδιαφερομένους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή και να ξεσηκώσουν με τις ερμηνείες τους.

Τα πλάνα του ΑΝΤ1

Τα στελέχη του ΑΝΤ1 έχουν εξασφαλίσει τα δικαιώματα του ριάλιτι παιχνιδιού επιβίωσης «Ι am a celebrity, get me out of here», του οποίου τα γυρίσματα θα γίνουν στη ζούγκλα της Νότιας Αφρικής σε δύσκολες συνθήκες για τους επωνύμους που θα δεχτούν να ζήσουν αυτήν τη μοναδική εμπειρία. Ακόμη δεν είναι βέβαιο αν θα βγει στον αέρα το δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά σίγουρα βρίσκεται στη λίστα με τις προτάσεις.

Εκτός από αυτό, ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα βγει στον αέρα και το «Dragon’ s Den». Ο Σάκης Τανιμανίδης επανέρχεται τηλεοπτικά με ένα ριάλιτι επιχειρηματικότητας όπου ο ίδιος έχει εξασφαλίσει και τα δικαιώματα. Το πρότζεκτ προβάλλεται με τεράστια επιτυχία σε πάνω από 40 χώρες, εδώ και 20 χρόνια, με επενδύσεις που ξεπερνούν παγκοσμίως τα 600.000.000 δολάρια. To «Dragon’s Den Greece» στηρίζει τους Έλληνες επιχειρηματίες, σε μία χώρα που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από την κρίση και τους δίνει την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι Dragons είναι 5 κορυφαίοι Έλληνες επενδυτές, που έχουν κατακτήσει την κορυφή και γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και καταξίωση ο καθένας στον τομέα του. Είναι πρόθυμοι να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μία επιχειρηματική ιδέα, ένα νέο προϊόν, μια πατέντα, ένα application ή ένα φιλόδοξο πρότζεκτ. Επιπλέον, στηρίζουν τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες επενδύοντας όχι μόνο με κεφάλαιο αλλά και με την επιχειρηματική τους εμπειρία.