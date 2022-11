Η επιστροφή του Crown: Ο έρωτας του Φίλιππου που... γνώριζε η Ελισάβετ

Photo by Anwar Hussein Collection/ROTA/FilmMagic

Το The Crown θα κυκλοφορήσει αύριο 9/11 στο Netflix - Ανάμεσα στις ιστορίες που θα παρουσιαστούν είναι η εξωσυζυγική σχέση του Φίλιππου με την Πένι Νάτσμπουλ

Τη φημολογούμενη σχέση του πρίγκιπα Φίλιππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ με την Πένι Νάτσμπουλ θα παρακολουθήσουν – μεταξύ άλλων – οι τηλεθεατές του Netflix στον 5ο κύκλο του The Crown.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ιστορικός Δρ Tessa Dunlop - η οποία έχει γράψει τη βιογραφία Elizabeth and Philip: A Story of Young Love, Marriage and Monarchy η βασίλισσα «χαλάρωσε με τον καιρό σε σχέση με τον τον πρίγκιπα Φίλιππο και τις… φιλίες του με τις γυναίκες, καθώς η αείμνηστη μονάρχης γνώριζε ότι ο σύζυγός της βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί ως σύζυγός της».

Εμφανιζόμενη στη σειρά Palace Confidential του Mail Plus, η βασιλική εμπειρογνώμονας σχολίασε μια ιστορία στη νέα σειρά του The Crown που θα δείξει τον πρίγκιπα Φίλιππο να επιδιώκει μια εξωσυζυγική σχέση με την Πένι Νάτσμπουλ.

Η κόμισσα Μαουντμπάτεν της Βιρμανίας έγινε η «πλησιέστερη έμπιστη φίλη» του Δούκα και ήταν ένας από τους 30 ανθρώπους που παρευρέθηκαν στην κηδεία του τον Απρίλιο του 2021.

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix φέρεται να έχει συμπεριλάβει στον κύκλο αυτό «σκηνές οικειότητας» μεταξύ του πρίγκιπα Φίλιππου και της Πένι Νάτσμπουλ – με την οποία είχαν διαφορά ηλικίας 32 ετών.

Μιλώντας στον παρουσιαστή Jo Elvin, η Δρ. Dunlop είπε: «Το συμπέρασμα είναι ότι δεν ήταν σεξουαλικά πιστός. Αλλά είτε ήταν, είτε όχι, η Βασίλισσα και εκείνος είχαν ξεκάθαρα έναν στοργικό και διαρκή γάμο και μια συνεργασία πάνω στην οποία βασιζόταν εκείνη και εκείνος. Και οι δύο εξαρτιόνταν ο ένας από τον άλλον».

Η γνωριμία με την Πένι

Η γνωριμία της με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας έγινε σε έναν αγώνα πόλο, όταν εκείνη ήταν 20 χρόνων και σε σχέση με τον λόρδο Ρόμσεϊ, τον εγγονό του Ερλ Μαουντμπάτεν, Νόρτον Νάτσμπουλ.

Ο Νόρτον ήταν φίλος με τον πρίγκιπα Κάρολο αφού οι δυο τους ήταν συμμαθητές από το σχολείο. Το 2010, ο Νόρτον την εγκατέλειψε και μετακόμισε στις Μπαχάμες για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με την 60χρονη λαίδη Νούταλ. Εκείνη έμεινε πίσω και ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν αυτός που την στήριξε περισσότερο.

Από τότε, η Πένι και ο Φίλιππος περνούσαν αρκετό χρόνο μαζί. Συχνά ήταν καλεσμένη σε πάρτι που διοργάνωναν τα Σαββατοκύριακα στο απομονωμένο Wood Farm, στο κτήμα Σάντριγχαμ.

Ωστόσο, δεν έμενε ποτέ όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν εκεί.

Οι παπαράτσι είχαν φωτογραφήσει πολλές φορές την ίδια και τον Φίλιππο στις βόλτες του με την αγαπημένη του άμαξα και η σχέση τους είχε γίνει πολλές φορές θέμα συζήτησης στα ταμπλόιντ.

Αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε διαρρεύσει μια συνομιλία ανάμεσα στην Πένι και τον πρίγκιπα Φίλιππο μέσω ηλεκτρονικής υποκλοπής.

Σε αυτή οι δυο τους συζητούσαν με οικειότητα για διάφορα ιδιωτικά ζητήματα της βασιλικής οικογένειας, από το διαζύγιο του πρίγκιπα Κάρολου και της Νταϊάνα, μέχρι την Καμίλα.

Συζήτησαν ακόμη και την επέμβαση ισχίου της βασιλομήτορος.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες εκείνης της βραδινής τηλεφωνικής κλήσης δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ.

Αυτή η μαγνητοσκοπημένη συνομιλία του δούκα του Εδιμβούργου και της Πένι ονομάστηκε Dukegate, προκαλώντας την οργή του πρίγκιπα Φίλιππου.

Όσο για τη βασίλισσα Ελισάβετ, φέρεται να ήταν πολύ «χαλαρή» με το θέμα του Φίλιππου και της Πένι.

Πηγή κοντά στη βασιλική οικογένεια είχε περιγράψει ότι:

«Η βασίλισσα σήκωνε τους ώμους της και έλεγε: «Του Φίλιππου του αρέσει να την έχει κοντά του»».

Ο Φίλιππος από την άλλη, «δεν πίστευε ότι είχε κάνει κάτι για το οποίο θα έπρεπε να αισθάνεται ένοχος και δεν έδινε καμία απολύτως σημασία στο τι πιστεύει ο κόσμος».

Σύμφωνα με τον στενό κύκλο της, η Ελισάβετ υποστήριζε πάντα ότι «έτσι είναι οι άνδρες» και προσπερνούσε τα διάφορα σενάρια χωρίς να δίνει πολλή σημασία. Ανεξάρτητα αν οι φήμες ανταποκρίνονταν στην αλήθεια, το σίγουρο είναι ότι ο Φίλιππος έδειχνε πάντα να ενθουσιάζεται από την παρέα όμορφων γυναικών, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα σήμαινε ότι θα έθετε σε κίνδυνο τον γάμο του. Συνέχιζε να λέει ότι η Ελισάβετ θα είναι κορόνα στο κεφάλι του και ο λόγος που αντέχει τα χτυπήματα, κάτι που αναγνώριζε η βασίλισσα ομολογώντας δημόσια πως ο πρίγκιπας «δεν ήταν μόνο ο σύζυγος, αλλά η πραγματική δύναμη και το στήριγμά» της.

Αντίστροφή μέτρηση

Όσο οι φαν του The Crown μετρούν αντίστροφα τις ώρες για την επιστροφή του αύριο 9 Νοεμβρίου, το Netflix δίνει στη δημοσιότητα ένα νέο Featurette βίντεο της πέμπτης σεζόν με τα highlights του νέου καστ.

Συγκεκριμένα, το νέο τρέιλερ ξεδιπλώνει σκηνές του πέμπτου κύκλου, ενώ παράλληλα οι νέοι πρωταγωνιστές περιγράφουν όσα πρέπει να περιμένουν οι θαυμαστές της σειράς από τους αντίστοιχους χαρακτήρες τους.

Σημειώνεται ότι στην πέμπτη σεζόν τον ρόλο της Νταϊάνα αναλαμβάνει η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, ενώ τη βασίλισσα Ελισάβετ -στις δύο τελευταίες σεζόν της σειράς- θα παίξει η εξαιρετική Ιμέλντα Στόντον. Στο κεντρικό καστ συναντάμε επίσης τους: Ντόμινικ Γουέστ (πρίγκιπας Κάρολος), Τζόναθαν Πράις (πρίγκιπας Φίλιππος), Λέσλι Μάνβιλ (πριγκίπισσα Μάργκαρετ), Τζόνι Μίλερ στον ρόλο του πρώην πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ.



Όπως γνωρίζουμε ο νέος κύκλος θα αφηγηθεί τα γεγονότα της δεκαετίας του ’90 η οποία υπήρξε ιδιαίτερα ταραχώδης περίοδος για τη βασιλική οικογένεια, προκαλώντας ήδη την οργή του παλατιού.

Η επιτυχημένη σειρά του Netflix αναμένεται να ρίξει τίτλους τέλους μετά την έκτη σεζόν. Στην τελευταία του σεζόν θα δείξει και το τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι που έχασε τη ζωή της η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Αντιδράσεις για την απεικόνιση της συνέντευξης της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις των τηλεθεατών της επιτυχημένης σειράς του Netflix, «The Crown» με αφορμή το γεγονός ότι στη νέα σεζόν θα προβληθεί η αναπαράσταση της διαβόητης συνέντευξης της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC Panorama, την οποία έδωσε στον δημοσιογράφο Martin Bashir το 1995.

Ειδικότερα αναφέρουν ότι αυτό αποτελεί άλλο ένα αρνητικό στοιχείο της σειράς. Μάλιστα ο βασιλικός βιογράφος Hugo Vickers δήλωσε: «Το The Crown ήταν σταθερά ανέντιμο από την πρώτη μέρα. Διαστρεβλώνουν τα γεγονότα, συνδυάζουν περιστατικά που λίγο πολύ συνέβησαν για να δημιουργήσουν κάτι που σίγουρα δεν συνέβη. Το γεγονός ότι εστιάζουν στην απαξιωμένη συνέντευξη του Panorama με την Νταϊάνα, παρά τη ρητή επιθυμία του πρίγκιπα Ουίλιαμ, και ενώ το BBC έχει υποσχεθεί να μην την προβάλει ποτέ ξανά, είναι ενδεικτικό της κατάστασης και του πόσο χαμηλά έχουν φτάσει».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ανεξάρτητη έρευνα διαπίστωσε ότι ο Μπασίρ εξαπάτησε την Νταϊάνα για να πάρει τη συνέντευξη, την οποία είδαν περισσότεροι από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές, και στη συνέχεια είπε ψέματα στους διευθυντές του BBC.





Οργή από το παλάτι για τα νέα επεισόδια

Την οργή των βρετανικών ανακτόρων φέρεται να αντιμετωπίζει το Νetflix σχετικά με τον νέο κύκλο επεισοδίων της επιτυχημένης σειράς «The Crown» που θα αναφέρεται στις τελευταίες ώρες της Νταϊάνα.

Η σειρά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με επικρίσεις για άλλες σκηνές που θα προβληθούν όπως η παρουσίαση του βασιλιά Καρόλου ως άπιστου ραδιούργου που συνωμοτούσε εναντίον της μητέρας του αλλά και το «ειδύλλιο του πρίγκιπα Φιλίππου.

Ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας και επίσημος βιογράφος της βασιλομήτωρ, χαρακτήρισε τη σειρά ως «απεχθή» και «σκόπιμα επιζήμια» αναφερόμενος στη σκηνή όπου ο πρίγκιπας Κάρολος λέει στη βασίλισσα ότι θα έπρεπε να την «ρίξουν.. στη φυλακή» επειδή είναι «κακή μητέρα».

