J2US: Έναρξη με... κλασική μουσική και Εμπαπέ για τον Νίκο Κοκλώνη

J2US: Μια διαφορετική έναρξη είχε ετοιμάσει για το σόου αυτού του Σαββάτου (10/12) ο Νίκος Κοκλώνης, κλέβοντας ξανά την παράσταση.

Κάθε Σάββατο το Just The Two of Us έρχεται στις οθόνες των τηλεθεατών μέσα από τη συχνότητα του Alpha, με τον Νίκο Κόκλωνη να κάνει κάθε φορά την έναρξη με φαντασμαγορικό τρόπο. Εδώ και μερικές εβδομάδες, μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και το τραγούδι του «Έχω μάτι» που έχει γίνει viral.

Ο παρουσιαστής, ωστόσο, αυτή τη φορά επιφύλαξε μια πολύ διαφορετική έναρξη για το σόου. Ο Νίκος Κοκλώνης τραγούδησε στους ρυθμούς του «Σ’ έχω κάνει Θεό» διασκευασμένο με κλασική μουσική. Συνοδεία του είχε μια σοπράνο και έναν βαρύτονο, ενώ στους στίχους δεν έλειψε η αναφορά και στον Κιλιάν Εμπαπέ, λόγω της παράλληλης προβολής των αγώνων του Μουντιάλ από τον ΑΝΤ1!

Στη συνέχεια, βέβαια, ο Νίκος Κοκλώνης επέστρεψε σε... φυσιολογικούς για J2US ρυθμούς, κάνοντας τα σχετικά πειράγματα στη Βίκυ Σταυροπούλου...

Δεν έλειψαν, φυσικά, και τα σχόλια για τη Δέσποινα Βανδή και το χτένισμά της.