Special εκπομπές και σόου που θα μας διασκεδάσουν τα Χριστούγεννα

Οι εορταστικές εκπομπές που θα δούμε στην TV, Παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Οι ιθύνοντες των περισσότερων καναλιών έχουν ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις για τους τηλεθεατές. Σόου, ειδικά διαμορφωμένες εκπομπές, τηλεπαιχνίδια, θα συντροφεύσουν το κοινό στις 24 και 25 Δεκεμβρίου με στόχο να κερδίσουν τη μάχη της τηλεθέασης και να αφήσουν ευχαριστημένο τον κόσμο στο σπίτι.

Στον ΑΝΤ1, δράση αναλαμβάνουν ο Μάρκος Σεφερλής και η Ζέτα Μακρυπούλια. Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, στις 20.00, έρχεται το πιο εορταστικό και διασκεδαστικό «Family Game» του χρόνου με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά. Οι ομάδες παίζουν και περνούν από απίστευτα τρελές και διασκεδαστικές δοκιμασίες για να καταφέρουν να φτάσουν στον τελικό και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο των Χριστουγέννων. Χριστούγεννα, όμως, χωρίς Ζέτα Μακρυπούλια δεν γίνεται. Και φέτος το «Rouk Zouk Special» με τη Ζέτα Μακρυπούλια φοράει τα γιορτινά του και καλωσορίζει αγαπημένα πρόσωπα. Όλοι τους παίζουν με ανεβασμένη διάθεση και για καλό σκοπό. Ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 20.00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται 10 αγαπημένους τραγουδιστές. Η ομάδα «Άγια Νύχτα» με τους Ηλία Βρεττό, Demy, Μαλού, Αναστάσιο Ράμμο και Χριστίνα Σάλτη αναμετράται με την ομάδα των «ONIRAMA» των Θοδωρή Μαραντίνη, Γιώργου Κοκονίδη, Χρήστου Τρεσίντση, Δημήτρη Κοκονίδη και Άλεξ Παπακωνσταντίνου. Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και άφθονες στιγμές γέλιου.

Ευχάριστη έκπληξη και το πρότζεκτ του STAR. Ανήμερα των Χριστουγέννων, στις 22.50, οι «Οι 100 – Ώρα να τα πούμε» έρχονται με ένα special εορταστικό επεισόδιο. Παρουσιαστής ο πολυτάλαντος, αγαπημένος stand up comedian και σεναριογράφος, Λάμπρος Φισφής, ο οποίος υποδέχεται «παίκτες» celebrities μαζί φυσικά με τους captains Μιχάλη Μαθιουδάκη και Ζήση Ρούμπο.

Παραμονή Χριστουγέννων στο OPEN με «Open Weekend» και Ελένη Τσολάκη να υποδέχονται τον Πάνο Καλίδη στις 09.50. Οι ηθοποιοί Μάριος Αθανασίου, Ελένη Βαϊτσου και η Ελίνα Μάλαμα που πρωταγωνιστούν στην καθημερινή σειρά «Η δική μας οικογένεια» δίνουν επίσης το παρών σε μία ειδικά διαμορφωμένη εκπομπή. Το ίδιο βράδυ, στις 21.00, Ο Γιάννης Μπέζος στο «Ό,τι αγαπώ» υποδέχεται τους Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Ζουγανέλη, Χριστίνας Αλεξανιάν, Ορέστη Τζιόβα και πολλούς ακόμη ηθοποιούς σε ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια και αναμνήσεις.

Οι μεγάλες εκπλήξεις της ΕΡΤ1

Πες τη λέξη



Το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, στις 13.00, η εκπομπή «Δύο στη 1» με τους Ζωή Κρονάκη και Δημήτρη Γιαγτζόγλου αναλαμβάνουν δράση. Υποδέχονται την αγαπημένη ερμηνεύτρια TEREZA και τις Dejavu, που έρχονται στην εκπομπή για να σκορπίσουν κέφι και χαρά με τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν. Την παρέα συμπληρώνουν ο Σπύρος Μπιμπίλας μαζί με άλλους ηθοποιούς από την παράσταση «Σκρουτζ the musical».



Στις 19.00, ο Γιώργος Καραμίχος υποδέχεται στο εορταστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων της ΕΡΤ1, «Πες τη λέξη», τους ηθοποιούς της παράστασης «Οδύσσεια», Κάρμεν Ρουγγέρη, Κατερίνα Γεωργάκη, Γιώργο Μπανταδάκη, και τους ηθοποιούς της παράστασης «Όλιβερ Τουίστ», Νίκη Παλληκαράκη, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, και Κωνσταντίνο Τσουμπάρη, οι οποίοι παίζουν για καλό σκοπό. Η ομάδα που θα κερδίσει θα προσφέρει το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη».

Στούντιο 4

Το «Στούντιο 4», στις 22.00, σβήνει τα φώτα του και βγαίνει βόλτα στη χριστουγεννιάτικη πόλη. Το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος φορούν τα καλά τους, αφήνουν πίσω τους το στούντιο και ξεκινάνε μια μεγάλη βόλτα εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πόλης: στους στολισμένους δρόμους της, στα θέατρά της, στα όμορφα στέκια της. Οι String Demons παίζουν γιορτινές μουσικές και η βραδιά των δύο παρουσιαστών αρχίζει με την παρέα τεσσάρων αγαπημένων πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών. Οι Γεωργία Μεσαρίτη, Ορέστης Χαλκιάς, Βαγγέλης Παπαδάκης και Εριφύλη Κιτζόγλου, με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό τους, αφηγούνται στη Νάνσυ και στον Θανάση πώς είναι τα Χριστούγεννα για τη δική τους γενιά. Από το σήμερα, γυρίζουμε σχεδόν έναν αιώνα πίσω, στα Χριστούγεννα της ποτοαπαγόρευσης της δεκαετίας του '30, με τα swing και jazz κομμάτια των υπέροχων Les Trois Femmes και του κουαρτέτου τους. Λαμπιόνια, κόσμος στους δρόμους, χαμογελαστά πρόσωπα. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος περπατούν κάτω από τα φώτα της πόλης. Συναντούν την Άννα Φόνσου, η οποία τους υποδέχεται στο γιορτινό τραπέζι με ιστορίες από τα παλιά. Πώς γιόρταζαν οι σταρ του δικού μας σινεμά τη δεκαετία του '70; Ρετρό στιγμές παλιάς Αθήνας, τις οποίες συνοδεύει με το πιάνο της ένα πρόσωπο του σήμερα. Η Joanne στα πλήκτρα και στην ερμηνεία των τραγουδιών.

Η νυχτερινή βόλτα συνεχίζεται. Η Νάνσυ και ο Θανάσης συναντούν τους πρωταγωνιστές της παράστασης «Μπαμπάδες με ρούμι», στην πλατεία του θεάτρου «Αλίκη». Οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Κώστας Κόκλας, Σοφία Βογιατζάκη και Τζόυς Ευείδη περιγράφουν μοναδικά τα δικά τους Χριστούγεννα. Αυτά που γέλασαν, έκλαψαν, γλέντησαν με την ψυχή τους. Λίγα μέτρα πιο κάτω, ακόμα μερικοί φίλοι έχουν στήσει γιορτή στα καμαρίνια του Μικρού Παλλάς. Η παρέα των Θοδωρή Αθερίδη, Δήμητρας Ματσούκα, Αντώνη Κρόμπα, Δημήτρη Σαμόλη και Αναστασίας Τσιλιμπίου μεγαλώνει, με τη Νάνσυ και τον Θανάση πίσω από τα φώτα της σκηνής. Ο μοναδικός Τάκης Ζαχαράτος μεταφέρει στους δυο παρουσιαστές, όπως μόνο αυτός ξέρει, το γιορτινό κλίμα της Θεσσαλονίκης από το θέατρο «Vergina». Κι επειδή Χριστούγεννα χωρίς τον αντιήρωα Σκρουτζ, δεν γίνονται, η Νάνσυ και ο Θανάσης κλείνουν τη βραδιά τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τους συντελεστές του μιούζικαλ, «Σκρουτζ, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία».

Ανήμερα της 25ης Δεκεμβρίου, στις 13.00, η Ζωή Κρονάκη και ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου μάς εύχονται «Καλά Χριστούγεννα» στην ΕΡΤ1, σε μια ξεχωριστή εκπομπή γεμάτη γιορτινές ιστορίες και μουσική. Οι Operatical, Ναδίνα Τζιάτζιου και Θάνος Ζήσης μάς λένε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, ενώ οι ηθοποιοί της παράστασης «Γεια the musical», Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Φώτης Λάμαρης και Πάνος Παταγιάννης, ερμηνεύουν τραγούδια από την παράσταση. Μαζί τους και ο μετρ των μιούζικαλ και σκηνοθέτης της παράστασης, Δημήτρης Μαλισσόβας. Στη συνέχεια, ο αγαπημένος ερμηνευτής Γεράσιμος Ανδρεάτος, καλεσμένος στην εκπομπή, χαρίζει όμορφες στιγμές στο κοινό με τις επιτυχίες και τα υπέροχα τραγούδια του. Το απόγευμα, στις 19.00, ο Γιώργος Καραμίχος επιστρέφει και η ομάδα που θα κερδίσει θα προσφέρει το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ στον σύλλογο των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής «Ανοιχτή αγκαλιά».

Δημήτρης Γιαγτζόγλου και Ζωή Κρονάκη

Τι ετοιμάζουν MEGA και ALPHA

Το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου, το «Σπίτι με το MEGA» πρωταγωνιστεί στο πρόγραμμα του καναλιού. Με οικοδέσποινα τη Ρούλα Κορομηλά ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται το κοινό σε ένα ανανεωμένο σκηνικό με εκλεκτούς καλεσμένους και ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές. Πάολα και Γιάννης Πλούταρχος αναλαμβάνουν να ψυχαγωγήσουν το κοινό με τα αγαπημένα τους κομμάτια.



Την ίδια ώρα, στον ALPHA, ο Νίκος Κοκλώνης με το «Just the 2 of us» παίρνουν θέση. Ο παρουσιαστής και παραγωγός με την κριτική επιτροπή και τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια υπόσχονται να κρατήσουν την ωραιότερη συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.



