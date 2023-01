Κίνηση ματ από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση για το νέο ραδιόφωνο

Το 2023 ξεκίνησε με θετικό πρόσημο για τον Όμιλο του ΣΚΑΪ.

Το 2023 ξεκίνησε με θετικό πρόσημο για τον Όμιλο του ΣΚΑΪ. Με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποιήθηκε ότι απέκτησε νέο ραδιόφωνο. Η έκπληξη, μάλιστα, είναι ότι δεν θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά θα ακούμε μεγάλες επιτυχίες από το εγχώριο και το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ μας συστήνει το νέο του ραδιόφωνο, τον πιο χαρούμενο σταθμό της πόλης, τον Happy 104 FM. Εδώ, που η ξένη μουσική και τα τραγούδια που τρεντάρουν αυτήν τη στιγμή συναντούν τη “happy side of life”. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου ο Happy 104 FM στέλνει τις δικές του Happy New Year ευχές μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Το νέο δημιούργημα του Ομίλου ΣΚΑΪ θα ξετυλίξει σύντομα το πλήρες πρόγραμμα του. Για την ώρα υπόσχεται non stop happy tunes! Cause we ’re happy», ανέφερε η ανακοίνωση.

